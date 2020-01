El PPCV exige a Puig que no haga "seguidismo" de Sánchez y a Oltra que "se preocupe menos de la independencia"

Publicado 03/01/2020 15:30:36 CET

Pide que la Guardia Civil de la Comunitat Valenciana "no se vea afectada por el trueque con los independentistas"

VALÈNCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PP valenciano, Elena Bastidas, ha exigido este viernes al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, que no haga "seguidismo" del futuro gobierno del presidente en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, así como que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (Compromís), se preocupe más de la dependencia y menos de la independencia" como consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

En una rueda de prensa sobre políticas sociales e inversiones, la 'popular' ha criticado el pacto PSOE-Compromís para la investidura de Sánchez, que contempla un acuerdo para empezar a cambiar el modelo de financiación autonómica en ocho meses, detalla el PPCV en un comunicado.

"En 18 meses en el gobierno no han convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pese a ser preceptivo", ha denunciado, recordando que el anterior gobierno del PP dejó un documento técnico y mantuvo reuniones convocando el órgano.

En este contexto, la también diputada autonómica del PP ha exigido la fecha urgente de la reunión y que "se dejen de excusas que nadie cree", así como que Puig urja a Sánchez a que ponga fecha y "dejen de tomar el pelo a los valencianos". "Antes era inaplazable y urgente y ahora utilizan otras palabras más suaves. Basta de excusas", ha enfatizado.

Respecto a la postura de Compromís, ha cargado contra "una laxitud y suavidad que dista mucho de los términos inaplazable y urgente que utilizaban antes con (Mariano) Rajoy --expresidente del Gobierno y del PP". Ha reclamado "que dejen de marear y digan claramente cuándo y en qué va a consistir ese nuevo modelo".

"La financiación injusta vino con un gobierno de izquierdas --ha recordado--, y ahora un gobierno de izquierdas tampoco lo soluciona y ni siquiera ha iniciado los trámites para hacerlo. Tenemos muchas dudas, cierto escepticismo y pesimismo porque los compañeros de viaje de Sánchez no quieren que a España le vaya bien y no parecen los más dispuestos a arreglarlo".

Como "carta a los Reyes Magos", Bastidas ha ironizado con que "Puig no hace falta que pida bienestar para su familia, porque eso es algo que ya reciben de las instituciones normalmente y a diario". Ha exigido, por contra, que "ante lo que ha pasado en Navarra con los pactos ocultos de Sánchez con ERC, la Guardia Civil de la Comunitat Valenciana se vea afectada por algún tipo de trueque o cambalache con los independentistas a cambio de su voto".

El PPCV quiere un "compromiso real" del Gobierno para garantizar la continuidad de los cerca de 3.500 agentes de la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia, así como en el resto de la Comunitat, junto a rehabilitación de instalaciones "en muchos casos precarias" y refuerzo de plantillas. "Sabemos que Sánchez no es de fiar y Puig tampoco, que es capaz de permitir que nuestra tierra sea usada como moneda de cambio en las negociaciones con los independentistas catalanes", ha criticado la parlamentaria.

"EMERGENCIA SOCIAL"

Más allá de la política y la economía, ha advertido que 2020 arranca en la Comunitat "en una situación de emergencia social por la incapacidad de Oltra para gestionar y porque el Consell no ejecuta: En 2015, el peso de la política social superaba el 86%, y ahora es del 82%. El Botànic nos dice que son presupuestos sociales y que miran a la cara de la gente. De momento miran a 330 personas, que son los altos cargos y asesores que tiene el Consell".

Ha tachado así de "fracaso total" la gestión social de Oltra, al "cerrar 2019 con una media de espera de 536 días en la resolución de expedientes de dependencia para recibir alguna prestación, a la cola de las autonomías con más demora, con 110 días y cuatro puntos por encima de la media nacional". Como consecuencia, "38.175 personas en toda la Comunitat están pendientes de resolución, esperando que la administración les dé una respuesta y no les deje abandonados a su suerte".

En esta línea, ha denunciado "el abandono del Botànic a tres de cada cuatro municipios de la provincia de Valencia, que no reciben ninguna inversión en los presupuestos de la Generalitat para 2020", lo que supone que "el 71%, 188 localidades de la provincia, no van a recibir un euro de inversión". "Puig no solo es un mal pagador que asfixia a los ayuntamientos, sino que además no cumple y les castiga", ha censurado, sumado a que "el 73% de inversiones de las otras 78 poblaciones ya estaban presupuestadas en 2019, lo que evidencia que no saben gestionar".

También ha alertado del incremento del 5% de los impuestos en 2020 para los valencianos, 234 millones de euros más: "Mientras la inversión cae un 4,35%, los impuestos crecen para destinarlos a más plantillas, altos cargos y enchufados. A esta subida autonómica de impuestos habrá que sumar las consecuencias de los pactos de Sánchez. Poner más piedras en los bolsillos de las familias, de los autónomos y de las empresas no ayuda a que la Comunitat pueda avanzar".

"Si 2019 ha sido el año del frenazo, 2020 va a ser el año de la marcha atrás, con el freno constante a las inversiones en los presupuestos, los recortes injustificados y la asfixia económica", ha augurado, ya que cree que "a la Comunitat le esperan recortes, impago, deuda y déficit por la pésima gestión del Botànic junto con la gestión del gobierno rehén de secesionistas y populistas, con cada uno tirando de un lado de la manta, que dejará a la ciudadanía a la intemperie que sufrirá ese tira y afloja".

Como ejemplos, ha enumerado proyectos en Valencia que "hace cinco años eran urgentes por los propios 'botànicos', siguen olvidados y tampoco en 2020 los van a cumplir", como la construcción de un centro en la vieja Fe, la reforma estructural del Hospital Clínico, la reforma paralizada del TSJCV, el Tren de la Costa, la línea 10 de Metrovalencia o medidas para salvaguardar l'Albufera con "Puig haciéndose hoy fotos allí sin hacer nada en cuatro años", por junto a las reformas en centros de salud o "colegios prometidos que se iban a reformar y nunca terminan de acabarse".