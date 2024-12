Los Premis d'Arts Escèniques se entregan en un acto "íntimo" por la dana con acusaciones de "censura" del sector

Tébar defiende el formato ante la situación "tan complicada" de la Comunitat, mientras artistas se concentran en señal de protesta

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los premios del Institut Valencià de Cultura (IVC) a las Artes Escénicas se han estregado este jueves en el Teatro Rialto de València en una gala "íntima" y envuelta en las críticas de "censura" por parte del sector por este formato sin la asistencia de los nominados y sin discursos de agradecimiento de los premiados.

La entrega de galardones estaba prevista para el pasado 4 de noviembre en una gala de noche en el Teatro Principal de València pero, debido a la dana que sufrió parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre, se decidió posponerla y, en solidaridad con los afectados de la dana, se acordó que solo asistieran los premiados y un representante de cada asocicación de artes escénicas, según explicó la administración.

De este modo, la cita ha tenido lugar en la Sala 7 del Edificio del Rialto y ha contado con la presencia del director del IVC, Álvaro López Jamar; la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, quien ha hecho entrega de los galardones, y la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, que ha entregado el Premio de Honor a título póstumo a la cofundadora de la compañía La Teta Calva, María Cárdenas.

María José Mora ha indicado que, a pesar de la situación marcada por la dana, "no queríamos dejar pasar la oportunidad de encontrarnos, creadores, creadoras, artistas, representantes de asociaciones y medios de comunicación, para ensalzar la creación valenciana" y así "visibilizar a artistas y propuestas".

"CATÁSTROFE EVITABLE"

Y ha dado paso a la entrega de premios de las 21 categorías donde los premiados --con algunas ausencias-- han ido pasando rápidamente a recoger sus galardones a excepción del momento del Premio de Honor a título póstumo a María Cárdenas, cuando Xavo Giménez ha pronunciado unas palabras y ha dedicado el premio "a los que han quedado desolados por esta catástrofe evitable que ha hecho que esta entrega de premios sea tan triste, tan injusta, tan vacía y ausente de amor". "Este premio se lo dedicó en nombre de ella a todas vosotras y vosotros que lleváis ese barro en el alma", ha remarcado.

'Édip rei' de Bambalina Teatro Practicable es la ganadora de las categorías Mejor Espectáculo de Teatro y Mejor Dirección Escénica para Jaume Policarpo. En cuanto al Mejor Espectáculo para niños el ganador es 'Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixàrem de ser xiquets' de Bramant Teatre.

Por su parte, el Premio a Mejor Espectáculo de Danza recae en la compañía Otra Danza con su propuesta, 'Sempere' y el de Circo en 'llar' de Federico Menini, que obtiene también el Premio a Mejor Intérprete Masculino de Circo. El espectáculo 'Arrós' de la compañía Anna Mateu es el ganador del premio a Mejor Espectáculo de calle.

Este año han concursado espectáculos en dos nuevas categorías: La primera, Mejor Espectáculo de Teatro Musical cuyo vencedor es 'Libre, Nino Bravo como sólo Melomans te lo puede contar... ¡y cantar!' de Melomans. La segunda, la Categoría Nuevos Dispositivos Escénicos cuyo premio recae en 'Meme, antes todo esto era campo vol. 2', de David Orrico y Colectivo Nerval.

¡Verde casi negro' y 'En la oscuridad, todo se mueve' son los espectáculos que más galardones han obtenido son tres estatuillas cada uno. El espectáculo de circo 'Verde casi negro' ha sido premiado en las siguientes categorías: Mejor iluminación para Mingo Albir, Mejor intérprete femenina de circo para Laura Zamora y Mejor Composición Musical para Edu Comelles.

Por su parte, el espectáculo de danza 'En la oscuridad, todo se mueve' ha logrado el reconocimiento a la Mejor Dirección Coreográfica para Paula Serrano, Mejor bailarín para Sebastián Rowinsky y Mejor Escenografía para Luís Crespo.

Asimismo, espectáculo de teatro 'David' se lleva dos galardones, el de Mejor Texto para Paco Zarzoso y el de Mejor Actor para Enric Juezas. Adrián Novella vence en la sección de Mejor versión, traducción o adaptación por 'La vídua valenciana'.

Laura Useleti es la vencedora en el apartado de Mejor Actriz por su papel en 'Cinco minutos', mientras que el Premio a Mejor Bailarina lo recibe Ángela Verdugo por 'MATA BAJA. Debajo del sudor hay personas'. En cuanto al Premio al mejor vestuario, Ana Garay recogerá la estatuilla por su trabajo en 'Peter & Pan'.

CONCENTRACIÓN CON LA BOCA TAPADA

Ante esta situación, la Plataforma de Asociaciones de las Artes Escénicas ha convocado una concentración frente al Rialto en la que los asistentes, con la boca tapada con esparadrapo, han denunciado "la censura" que, en su opinión, se ha practicado.

En este sentido, la representante de la plataforma, Jessica Martínez, ha asegurado que este formato de los premios hace que "no se visibilice el trabajo del sector, de los creadores, de las compañías y de las empresas" en un sector donde "cuesta muchísimo que te den un premio" y "parece que están ocultando sus propios premios".

"Queremos visibilizar las artes escénicas, dar soporte a los nominados, a los premios y a las personas que ni tan solo han llegado allí (la gala)", ha señalado Martínez al tiempo que ha incidido en que es un acto de "censura" porque es "un acto privado y limitado" y "los premios no tienen posibilidad de intervención, no podemos hablar, no podemos decir nada".

Preguntada por las explicaciones de Conselleria sobre el formato del acto, la representante de la plataforma de artes escénicas ha comentado que recibieron un correo electrónico en el que justificaba este nuevo procedimiento por respeto a las víctimas de la dana y ha hecho hincapié en que el sector cultural también está con ellas y que "muchos" de ellos son afectados.

"¿Por qué no se hace una gala en homenaje a las víctimas de la dana? ¿Por qué no se cobra entrada y esa entrada es benéfica para las víctimas? ¿Por qué no se hace de otra manera? Pero no hacerla no creo que sea una muestra de respeto, al contrario", ha subrayado.

Respecto a las ayudas a los afectados por la dana del sector cultural, Jessica Martínez ha señalado que el gobierno de la Generalitat "no está facilitando las cosas a la cultura": "Somos la última mierda y se ve en las ayudas y en cómo se ha gestionado la dana. Hay un gran problema en este gobierno, que no cuida a las personas, no cuida a los ciudadanos", ha aseverado.

UNA "PENA" NO PODER DEDICAR UNAS PALABRAS

Por su parte, el premiado a Mejor Espectáculo de Teatro, Jaume Policarpo por la obra 'Edip Rei', ha asegurado que no iba a asistir a la entrega de premios en señal de protesta por el formato de la gala.

En esta línea, ha explicado que se enteró de que había ganado el premio porque María José Mora se lo comunicó personalmente en una llamada y ha señalado que le da "pena" que el sector "no pueda subir a recibir un premio y decir unas palabras o dedicarle el premio a un familiar".

Finalmente, preguntada la secretaria autonómica por esta polémica, ha señalado que se ha pensado en "el mejor formato" ante la situación "tan complicada" en la que nos encontramos y ha restado importancia a la ausencia de intervenciones comparando con otras entregas de premios en las que "solo habla un representante" y ha apuntado que en este caso "eran 21 premios".