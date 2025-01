Los Premis Ovidi anuncian los finalistas de una edición "de récord" con recuerdo a Estellés y las víctimas de la dana

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la XIX edición de los Premis Ovidi de la mñusica en valenciano anuncia los finalistas de las 16 categorías que este año se entregarán en el Teatro Serrano de la localidad de Gandia el próximo 19 de enero. Se trata de una edición "de récord", ya que el número de publicaciones musicales evaluadas ha aumentado un 29 por ciento respecto a 2023.

La gala, que se desarrollará a partir de las 19.00 horas, tendrá lugar después de haber sido aplazada por las terribles consecuencias de la dana del 29 de octubre, recuerda la oreganización en un comunicado. La cita está dedicada en esta ocasión a la figura de Vicent Andrés Estellés en el año de su centenario (y con un premio a la mejor musicación de un poema del poeta de Burjassot) y estará marcada por un sentido recuerdo a las más de 220 víctimas de la dana y la solidaridad con los músicos afectados por la catástrofe.

En este sentido, el Copl·lectiu Ovidi Montllor (COM) recuerda que mantiene abierta hasta el 19 de enero la campaña de recaudación de fondo para el colectivo golpeado por la riada. Todavía se pueden hacer aportaciones solidarias enviando un bizum al código 10705.

La gala será presentada por la actriz Marina Alegre quien este año ha estrenado su versión teatral de 'Coral romput', el poema monumental del poeta de Burjassot con más de un millar de versos alejandrinos.

La obra de Estellés también estará presente en las actuaciones de la artista de Vinaròs Esther y, también, en el cartel anunciador de los Premis Ovidi 2024, diseñado por Cèsar Amiguet y basado a su vez en la obra 'Coral romput' (2005) del artista alcoyano Antoni Miró (1944).

El jurado musical de este año ha estado integrado por Amàlia Garrigós, Carla González, Josep Vicent Frechina, Quim Vilarnau, Vicent Xavier Contrí y Xavier Aliaga. Por su parte, el jurado visual lo componen Cèsar Amiguet, Lina Vila y Víctor Serna.

La convocatoria de estos galardones a la música en valenciano son una prueba "del buen estado de salud" de los artistas y formaciones que usan esta lengua en sus composiciones. Así, el jurado profesional ha evaluado un total de 267 publicaciones musicales, entre LP, EP y sencillos. La cifra representa en global un 29 por ciento más que en 2023, un crecimiento debido especialmente al elevado número de singles que se han publicado. En total son 175 sencillos el que han entrado en la presente edición de los Premios Ovidi, mientras que 92 son LP o EP.

En cuanto a las musicaciones de poemas de Estellés, en total se han valorado 86 trabajos, "lo que habla del gran compromiso de los artistas valencianos con el Año Estellés". El premio, apuntan, lo entregará la hija del autor, Carmina Andrés Lorente.

Los resultados por categorías son los siguientes: A Mejor d isco de Cançó optan Andreu Valor, por A mamar tots els versos, Autoedició; Borja Penalba, Giròvag, Blau - Discmedi; Hugo Mas i Bron, Valls, Autoedició; y Verdcel, ReSàmara, Satélite K.

Como Mejor disco de Música Familiar, los finalistas son: David Reig Delhom, La vertadera història del Tio Pep basada en fets inventats, Audioart; De Paper, Només les flors, Autoedició; Marcel el Marcià, Si Fora Nostra, Produccions 394; y Trobadorets, Creixem, Bureo Músiques.

En la sección de Folk se ha seleccionado a El Trib Reial, Terra Màgica, Propaganda pel fet!; Jonatan Penalba, Maria José Fernández, Christian Penalba, Folk a banda, Temps Record; Miquel Gil, Viatger, Menuda Gràcia Records; y Solk, Nus, Kasba Music. Y en Hip hop y Electrónica: D'Altre Poble, Granissat, Autoedició; Palmer, Conxorxa, Poni de Troia; Rawpublic, Redemption, Zoo Records; y Sociologia Animal, Contrapoder vol.2, Autoedició.

En la categoría de Mestizaje figiran El Diluvi, El primer ball, Halley Supernova; La Fulla, Nucs de vidre, Beatclap / Gazpatxo Fest Cultura; Malifeta, Mitologia, Atomic Records; y Pep de la Tona, El temps de la calor, Maldito Records; mientras que en Pop los finalista son Àlex Blat, Margulis vol. 1, Primavera d'Hivern; Atlàntic, Desnivell positiu, Autoedició; Colomet, Blau, Atomic Records; y La Fúmiga, Tot està per fer, Halley Records.

El Rock está representado por Lamprea, Al ras, Autoedició; Raïssa, Colombaire Math Cúmbia, Autoedició; RUA, Senglars, Autoedició; y Vaire, Catarsi, Art Gates. Además, el mejor disco Revelación saldrá de entre La Fulla, Nucs de vidre, Beatclap / Gazpatxo Fest Cultura; Mala, EP.1, Autoedició; Margalef, Vida i mort a l'Horta Nord, Autoedició; y Quinto, V, Primavera d'Hivern.

ARREGLOS Y PRODUCCIÓN

A mejores arreglos y producción están nominados Andreu Valor, A mamar tots els versos, Autoedició; Colomet, Blau, Atomic Records; El Trib Reial, Terra Màgica, Propaganda pel fet; y La Fúmiga, Tot està per fer, Halley Records.

Las aspirantes a mejor canción son A ciutat-k amb Paul Valery, f de Borja Penalba, Giròvag, Blau - Discmedi; Caminem la nit, Pep de la Tona, El temps de la calor, Maldito Records; Emili Baró, 14, Malifeta, Mitologia, Atomic Records; y Nineta, Miquel Gil, Viatger, Menuda gràcia records. Por lo que respecta a la mejor letra, las finalistas son estas: Al ras, Lamprea, Al ras, Autoedició; Corredor del Mediterrani, Sociologia animal, Contrapoder vol.2, Autoedició; El miratge, Oller i Guerra, L'agraïment, Microscopi; y Seguidilles mamarratxis, Palmer, Conxorxa, Poni de Troia Millor.

Finalmente, el galardón a la Musicación de Vicent Andrés Estellés se lo disputan Assumiràs la veu d'un poble, de Pau Alabajos, Una granota viva a la butxaca, RGB Suports; Documentals, Andreu Valor, A mamar tots els versos!, Autoedició; Els amants, Maria Faubel, Maria Faubel canta a Estellés, Autoedició; y Flèrida, Mar Morález, Una entre tantes, Autoedició.

En cuanto a las categorías visuales, el mejor diseño de portada recaerá en Àngela Moya per Creixem, de Trobadorets; Mònica Casugas per L'agraïment, d'Oller i Guerra; Mònica Llop per A mamar, tots els versos!, d'Andreu Valor; o Nuria Fernández per Les cançons que mai vas escoltar, de Joel Máñez. Por último, el apartado de mejor videoclip tiene como finalisas a Andrea Coret y Sonia Bailey por El miratge, de Oller i Guerra; Crema per Be Yourself, de Prozak Soup; Oscar Sàez per Tant com l'enyor de la terra, de Faixa; y Tubal Perales, Vicent Todolí i Enric Alepuz per Nineta, de Miquel Gil.

A estos premis hay que sumar dos galardones que ya se habían revelado: el de Trayectoria Artística que recibirá L'Ham de Foc y el de Apoyo a la Música en Valenciano, que se ha otorgado a Germà Alcayde.