La presencia de Covid-19 en las aguas residuales de València sigue descendiendo: "La situación es buena"

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presencia de Covid-19 en las aguas residuales de la ciudad de València continua la tendencia a la baja que estaba registrando, según se desprende de los últimos estudios realizados para detectar virus en este tipo de restos.

Así lo ha expuesto este martes la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, a partir del último análisis realizado por la empresa Global Omnium dentro del convenio firmado con el Ayuntamiento de València para llevar a cabo este tipo de sondeo, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La administración municipal ha señalado que estos datos confirman las previsiones realizadas por la Concejalía del Ciclo Integral del Agua, que sitúan a la ciudad "cada vez más cerca de alcanzar el punto valle de la última ola" de coronavirus.

"Estamos registrando valores similares a los que registrábamos a finales de octubre y principios de noviembre. La situación es buena, es comparativamente favorable", ha manifestado Elisa Valía, que ha agregado que se empieza la semana de las fiestas falleras "con una buena situación".

No obstante, la responsable municipal ha destacado que "no hay que olvidar que la pandemia sigue aquí" y que "tan solo tenemos una restricción que es llevar la mascarilla en determinadas situaciones", por lo que ha afirmado que es necesario que "se cumpla al máximo" esa norma "para no volver a una situación desfavorable".

"Esta semana es importante para València tanto económica como anímicamente. Estamos seguros de que toda la comunidad fallera y todos los vecinos y vecinas de la ciudad de València van a actuar con responsabilidad como lo vienen haciendo en todo estos meses", ha declarado la edil del Ciclo Integral del Agua.

De este modo, ha apelado a la "responsabilidad". "Debemos seguir atendiendo las recomendaciones sanitarias y usar las mascarillas en aquellos espacios en los que haya aglomeraciones y no se puedan mantener distancia entre las personas, como son las 'mascletaes'", ha dicho.

ZONAS

Valía ha apuntado que los resultados aportan "buenos datos en lo que respecta a la concentración de restos genómicos de coronavirus en la ciudad". "Mantenemos un ritmo de descenso muy pronunciado, entre un 33 y un 50 por ciento desde febrero", ha precisado.

Por lo que respecta a la situación de los barrios, ha afirmado que la zonas de Trànsits y El Saler son las que presentan valores más elevados que la media de la ciudad. A estos enclaves les siguen aunque con valores menos elevados Malilla, Malvarrosa, Nazaret y La Punta y Jesús.