El programa Emerge de Labora permitirá a 328 municipios contratar a 1.700 personas para prevenir incendios forestales

Archivo - Imagen de una de las zonas quemadas por el incendio forestal que ha afectado este verano a Gátova (Valencia). - Javier Escriche - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado que el programa Emerge de Labora "alcanza este año cifras históricas y permitirá que 328 municipios de la Comunitat Valenciana contraten a alrededor de 1.700 personas desempleadas para realizar trabajos de prevención de incendios forestales y conservación del entorno natural".

Camarero ha valorado así el programa de ayudas de Labora Emerge, que permite a los municipios contratar a personas desempleadas para desarrollar trabajos de prevención de incendios forestales y mantenimiento y protección del entorno natural, ha informado la Generalitat en un comunicado.

La responsable autonómica ha explicado que se han publicado en la página web de Labora los importes que recibirá cada municipio, además de recordar que la convocatoria contempla "una inversión de 23,6 millones de euros, frente a los 18,5 millones concedidos en 2025, lo que supone 5,1 millones de euros más y un incremento del 27,3 por ciento".

Camarero ha subrayado, asimismo, el incremento del número de municipios beneficiarios. Frente a los 266 ayuntamientos que recibieron estas ayudas en la anterior convocatoria, este año serán 328, lo que supone incorporar 62 municipios más y un aumento del 23 por ciento.

"Emerge demuestra que las políticas de empleo pueden dar respuesta, al mismo tiempo, a las necesidades de las personas y a las necesidades del territorio. Con esta convocatoria ofrecemos oportunidades de empleo, reforzamos la prevención de los incendios forestales y contribuimos al mantenimiento y protección de nuestro entorno", ha asegurado la vicepresidenta y consellera.

Susana Camarero ha destacado que el incremento del número de municipios "permite extender el programa a más zonas de la Comunitat Valenciana, con especial atención a los municipios del interior, donde la generación de oportunidades laborales contribuye también a afrontar el reto del despoblamiento".

La ampliación de la convocatoria parte de los municipios que ya fueron destinatarios de Emerge en 2025 y permite incorporar nuevos municipios al programa. De este modo, los ayuntamientos que ya contaban con estas ayudas mantienen la financiación, dando continuidad a los trabajos de prevención y conservación que se vienen desarrollando en el territorio, ha añadido la Generalitat.

Esta continuidad responde al compromiso de esta administración por "mantener y reforzar las actuaciones de prevención de incendios forestales" y, al mismo tiempo, "ampliar su alcance a más municipios que cumplen los requisitos establecidos".

Camarero ha remarcado que todos los ayuntamientos que han presentado solicitud y cumplen los requisitos de la convocatoria han obtenido financiación, "lo que permite que las oportunidades de empleo lleguen a municipios de las tres provincias".

ALREDEDOR DE 1.700 CONTRATACIONES

El incremento de los recursos destinados al programa permitirá impulsar alrededor de 1.700 contrataciones de personas desempleadas en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Las personas contratadas desarrollarán trabajos vinculados principalmente a la prevención de incendios forestales y la conservación y protección del entorno natural, actuaciones especialmente relevantes para los municipios del interior.

"Queremos que las personas desempleadas puedan encontrar una oportunidad laboral en su propio municipio o en su entorno más cercano y que, al mismo tiempo, ese empleo contribuya a mejorar y proteger el territorio en el que viven", ha afirmado la vicepresidenta.

Las contrataciones comenzarán a realizarse entre finales de septiembre y principios de octubre, una vez que los ayuntamientos beneficiarios completen los trámites necesarios.

INSCRITAS EN LABORA

Para acceder a estos puestos, las personas interesadas deberán estar inscritas en Labora como demandantes de empleo y cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.

La selección de las personas trabajadoras corresponde a Labora, que facilita a las entidades locales las personas candidatas de acuerdo con los criterios establecidos. Posteriormente, los ayuntamientos formalizan las contrataciones.

Camarero ha resaltado el carácter territorial de Emerge, ya que permite combinar una política activa de empleo con actuaciones de utilidad para los municipios y con la protección del medio natural.

"MEJORAR LA VIDA"

"Estamos acercando las políticas activas de empleo al territorio y generando oportunidades allí donde también son necesarias actuaciones de prevención y conservación. Es una manera de que el empleo contribuya directamente a mejorar la vida de las personas y de nuestros municipios", ha insistido.

El importe concedido a cada municipio tiene en cuenta, entre otros criterios, el número de personas desempleadas registrado en cada localidad.

Con esta convocatoria, Labora "refuerza las políticas activas de empleo vinculadas al territorio y consolida Emerge como una herramienta que permite generar oportunidades laborales mientras se desarrollan actuaciones necesarias para la prevención de incendios, la protección del entorno natural y la lucha contra el despoblamiento".