Promotores valencianos aplauden que Bruselas quiera intervenir más en vivienda y urgen a actuar en financiación y suelo

VALÈNCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova) considera una "fantástica" noticia que la Comisión Europea quiera implicarse apoyando a los estados miembros en materia de vivienda y ha pedido que sus medidas se centren en facilitar el suelo disponible para la construcción y en impulsar vías de financiación.

Así lo ha valorado, en declaraciones a Europa Press, después de que el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Promoción de Modo de Vida, Margaritis Schinas, afirmase durante su intervención en un debate sobre vivienda asequible en la sede del Parlamento Europeo que la Comisión quiere dar pasos "palpables concretos y eficaces" en materia de vivienda para desempeñar un papel más relevante en este ámbito y "apoyar y no sustituir" tanto a los Estados miembro como a los entes locales, que seguirán teniendo las principales competencias.

La asociación ha remarcado que "con carácter general es una buena noticia" que Bruselas se manifieste en estos términos. Ha asegurado que el sector de la promoción está "bastante comprometido" con la vivienda asequible, pero hay "dos cosas fundamentales" para "poder ofertar vivienda asequible": "Necesitamos la oportunidad de que haya suelos y financiación".

Para los promotores, resultaría "magnífico" que "Europa reunida y potente dijera que en Europa hay un problema de vivienda y que va a haber unas líneas de crédito especiales para fomentar la vivienda". Esta financiación, ha señalado Aprova, podría articularse con fondos al estilo de los Next Generation, participaciones de los barcos centrales de cada país o con los ICO, por ejemplo.

Además, ha señalado que la Comisión Europea puede instar a los territorios a sacar suelo al mercado "porque si tenemos mucha financiación de Europa, pero no hay suelo, no podemos ofrecer vivienda asequible".

"SI NO HAY UN GRAN PACTO SERÁ COMPLICADO"

"El suelo no se crea de hoy para mañana, no es una solución para mañana" y en su disponibilidad entrará en juego además la normativa municipal, la autonómica y la nacional. Por tanto, Aprova ha advertido que "si no hay un gran pacto de vivienda de las tres administraciones va a ser muy complicado".

Aprova ha reconocido que en los dos últimos años la vivienda ocupa un "papel fundamental en la mesa del debate político", en la que cada partido "se posiciona, pero son conscientes del problema y quieren solucionarlo". En ello, se deben implicar las cuatro administraciones local, autonómica, nacional y, ahora la Europea, ha apuntado.

La asociación empresarial ha puntualizado que las políticas para promover la vivienda asequible son "lentas" y que ninguna solución será "inmediata", pero "si hay financiación lo que se va a generar es confianza para que los inversores y los promotores nos pongamos, pero tenemos que ir a buscar esas oportunidades".

El número de viviendas disponibles en la ciudad de València ha descendido un 83% desde 2019, según los datos del último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. Con ello, el precio de la vivienda ha alcanzado una subida cercana al 85%.

El precio medio unitario de la vivienda libre se incrementó un 17% interanual en el tercer trimestre del año, hasta los 3.508 euros por metro cuadrado, y es un 92% más caro que los de la vivienda de protección pública. Además, el informe incidió en que la situación de la vivienda en València ha llegado a un "punto crítico": existen menos de 200 viviendas de obra nueva disponibles para una población de más de 800.000 habitantes.