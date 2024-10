La proptech Me Renta, seleccionada por Lanzadera para impulsar su solución disruptiva de adelanto de renta de alquiler

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aceleradora de startups Lanzadera, impulsada por Juan Roig, ha seleccionado Me Renta para impulsar su solución disruptiva dirigida a adelantar la renta de alquiler a propietarios, según ha informado la aceleradora en un comunicado.

La proptech seleccionada entre más de 100 proyectos innovadores en la última convocatoria recibirá formación exclusiva sobre el modelo de Calidad Total de gestión empresarial clave para el éxito de Mercadona; apoyo y asesoramiento en sus necesidades de financiación o inversión; y mentorías personalizadas por parte de especialistas. Será a través de un programa presencial en La Marina de València durante un período de seis meses prorrogables.

Me Renta ofrece una fuente alternativa de liquidez al sector inmobiliario. Posibilita un adelanto de hasta el 88% del valor de los alquileres de las viviendas, con un máximo de 100.000 euros por propiedad y hasta tres años. Prevé cerrar 2024 con más de siete millones de euros en el adelanto de renta de alquiler a los propietarios de vivienda residencial.

En sus primeros meses de vida, desde febrero, ya ha posibilitado 4,5 millones de euros a más de 100 propietarios de distintos puntos de España.

PRIMERAS OPERACIONES EN LA COMUNITAT

Esta tendencia llega ahora a la Comunitat Valenciana, donde se han firmado las primeras operaciones. La proptech ha cerrado ocho: tres propietarios en Valencia ciudad, cuatro en la provincia alicantina (Benidorm, Altea, Villajoyosa y Alicante) y uno en Castellón. En total se ha adelantado más de 150.000 euros.

Esto supone que cada uno de ellos ha recibido, de una sola vez, un adelanto medio de 24.353 euros por el alquiler de su vivienda correspondiente a tres años y de 966 euros mensuales de media. La renta adelantada supone el 71% del total del alquiler de esos tres años.

No se trata de un préstamo, sino de un adelanto, ha apuntado el CEO de Me Renta, Juan Ferrer. Los propietarios no tendrán que devolver este capital. Una operación que será ágil y vía online a través de la plataforma. El adelanto se abonará de una vez, tras un proceso rápido de validación. Por ejemplo, un propietario que alquila una propiedad por 1.000 euros al mes y necesita liquidez de un año, percibirá un ingreso de 10.560 euros el primer día, asumiendo Me Renta todos los riesgos asociados.

Me Renta se hace cargo de la gestión del cobro de los inquilinos y asume los riesgos asociados, como la posibilidad de que deje el inmueble o las ocupaciones ilegales. En estos casos el impago está cubierto, por lo que cualquier problema durante el periodo de adelanto del alquiler no afectará al propietario. Todo ello siempre bajo una filosofía de no "inflar" los precios del alquiler, ni cobrar comisiones al inquilino.

Esta nueva idea de factoring para los alquileres permite a los propietarios de inmuebles alquilados obtener liquidez inmediata vendiendo los derechos de cobro de sus rentas futuras. Facilita a los propietarios el acceso a un porcentaje del capital de alquiler de sus viviendas, sin tener que esperar los pagos mensuales de los inquilinos. Esto no solo mejora el flujo de caja, sino que también libera a los propietarios de la gestión y cobro de las rentas, tareas que asume la plataforma.

En lugar de vender la propiedad o pedir un préstamo bancario, los propietarios pueden convertir sus ingresos futuros en efectivo hoy mismo. Esta solución es especialmente beneficiosa en situaciones que requieren acceso rápido a capital, como la realización de reformas, el pago de deudas o impuestos.