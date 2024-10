Una protesta en contra del 'pinkwashing' pide en València a las empresas "dejar de comercializar" el cáncer de mama

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Supervivientes y mujeres con cáncer se han concentrado este sábado en València para mostrarse en contra del 'pinkwashing' y hana geado que empresas y grandes multinacionales "se tiñen de rosa" cuando se acerca el día del Cáncer de Mama. Por ello, les han instado a "dejar de comercializar con cualquier enfermedad, ya no solo el cáncer".

Así lo ha destacado la portavoz de la asociación Cáncer con Limón, Cristina Gómez, en declaraciones a Europa Press este sábado en la plaza del Ayuntamiento de València, donde se han concentrado bajo el lema 'El cáncer de mama no es rosa'.

Es la primera vez que se convoca esta protesta en la capital del Túria, organizada por la iniciativa social Teta y Teta junto a Cáncer con Limón, con motivo del día del Cáncer de Mama, que se celebra este 19 de octubre. A nivel nacional, se ha repetido por segundo año en Madrid y Barcelona y también se han unido ciudades como Pontevedra y Bilbao.

La concentración ha estado marcada por el cántico "el cáncer de mama no es rosa, es un marrón" y han podido verse carteles con reivindicaciones como 'Mi tratamiento no viene en rosa', 'La reconstrucció de pit ha de ser una opció més que ha d'explicar-se amb informació suficient i clara' --'La reconstrucción de pecho debe ser una opción más que debe explicarse con información suficiente y clara'--, 'Medicamentos innovadores en sanidad pública ya', 'Más tratamientos anti-metastásicos ya' o 'Investigación pública y de calidad en cáncer de mama metastásico'.

Cristina Gómez ha subrayado que "el cáncer de mama se vive todo el año" y ha recalcado que "es importante recordarlo siempre porque hace falta investigación". Así, ha señalado que el color auténtico del lazo era el melocotón: "Se hizo con la intención de dar visibilidad a este tipo de cáncer para conseguir investigación. Marcas como Estée Lauder la quería comprar, pero sus creadores se negaron y entonces Lauder lo sacó rosa, pensando que sería más comercial", ha apuntado.

De este modo, ha criticado el 'pinkwashing' o blanquemiento de esta enfermedad y ha precisado que este fenómeno "lo que hace es vender un producto que, en teoría, es solidario", pero tras la "colaboración y buena fe de la gente" que compra, "las empresas se están llevando un porcentaje bastante más alto para beneficio propio de lo que es inicialmente solidario".

"No nos parece bien que se comercialice con una enfermedad como es el cáncer, ni que se unan a hacerlo bonito cuando, precisamente, el cáncer no es nada bonito porque están muriendo muchas personas", ha lamentado.

PIDEN MÁS INVESTIGACIÓN

Además de reclamar "más investigación, sin tener que solicitarla", la portavoz de Cáncer con Limón ha instado a las instituciones a que "se pongan de acuerdo entre los servicios sociales y los sanitarios" para la concesión de la incapacidad. "Nos cuesta mucho retomar el trabajo y no se tiene en cuenta que hay muchas secuelas detrás de una quimioterapia, una radioterapia y un tratamiento hormonal y, como no se tiene en cuenta, creen que al año ya estás lista para trabajar", ha criticado.

"No miran tu historial clínico, los médicos escriben todo lo que es necesario para que se valore, pero en la seguridad social no lo tienen en cuenta y te pasan directamente a trabajar cuando no estás lista realmente. Necesitamos que se coordinen, que haya una comunicación y un trabajo en conjunto para que esto se valore mejor", ha insistido.

CRIBADO ANTES DE LOS 50 AÑOS

Por otra parte, ha exigido que el cribado para la detección precoz sea "mucho antes de la edad que está estipulada por ley", que es a partir de los 50 años, y ha recalcado que el cáncer de mama "te puede afectar a cualquier edad".

En cuanto a la reconstrucción de pecho, Gómez ha subrayado dos demandas: "Que las listas de espera se reduzcan, no sólo para las personas que acaban de ser diagnosticadas y vayan a operarse, sino para las personas que llevamos cuatro o cinco años esperando a que nos reconstruyan y, por otro lado, que haya opción a la no reconstrucción, que te la expliquen en la consulta y que te digan pros y contras de todo".

"También alzo la voz por las personas que tienen todo el derecho a no reconstruirse, por todo a lo que te sometes después de esa cirugía, que son muchísimos problemas de movilidad y también emocionales", ha añadido.

Durante la lectura del manifiesto han destacado que "se necesita más apoyo y más fondos" por parte de las empresas privadas. "Cada día mueren 16 mujeres por cáncer metástasico; os necesitamos a toda la sociedad, nos puede pasar a cualquiera, ya sea de colon o de próstata, el cáncer no entiende de clase social ni edad ni sexo", han expresado.

"QUEDA SIEMPRE UNA SECUELA"

Por su parte, la representante de la asociación de pacientes de cáncer Adops María José Salvador ha reivindicado que una de las razones por las que ha acudido a manifestarse es "la unión", al tiempo que ha apelado a la unidad de las personas responsables --"sanidad, servicios sociales o psicólogos"--. "Son las que tendrían que tener en sus manos esa ayuda que tanto necesitamos cuando termina el tratamiento, que queda siempre una secuela, queda siempre una puerta abierta y esa puerta no está reconocida", ha reclamado.

Salvador ha augurado que "cada vez se extenderán más" las campañas en contra del 'pinkwashing'. "La unión de todos los pacientes es para ver si se puede ayudar, ya no a las personas que tenemos arriba en los gobiernos, sino a toda la población para que comprenda un poco cómo se está manejando el asunto del cáncer, que a parte de tratarse como una enfermedad se está tratando como una campaña publicitaria", ha señalado.

"Vamos en contra de estas campañas publicitarias, que lo único que buscan es lucrarse a base de vender para el cáncer el día 19 de octubre. ¿Y el resto de los 364 días del año qué pasa? ¿Que no hay cáncer?", ha afeado a las multinacionales, por lo que ha instado a las empresas a ayudar durante todo el año a las asociaciones que se dedican al bienestar del paciente, y ha puesto como ejemplo el trabajo que realiza el Hospital La Fe.