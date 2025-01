Una protesta en València reclama "continuar movilizándose por Palestina, con o sin alto el fuego, hasta que sea libre"

Celebran "con prudencia" la tregua y tildan las recientes palabras de Mazón de "repugnantes y racistas"

Una manifestación en València ha reclamado "continuar pidiendo" el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel, y el cese del tránsito de barcos con cargamento destinado a "alimentar el genocidio en Palestina", que ha calificado como "buques de la muerte". De este modo, la protesta ha subrayado que "con o sin alto el fuego, todo el mundo va a continuar luchando hasta que se acabe el genocidio, la ocupación, la colonización, el apartheid y hasta que Palestina sea libre".

Así lo ha expresado el integrante de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) País Valencià Jorge Ramos, este sábado, en declaraciones a Europa Press, minutos antes de que arrancase la protesta desde la Plaza del Ayuntamiento de València y que ha finalizado en la Plaça de la Verge.

La protesta ha coincidido con la reciente aprobación del alto el fuego en Gaza, que comenzará a las 07.30 de la mañana de este domingo según ha informado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar en su cuenta de la red social X y confirmado posteriormente el Ejército israelí. Sobre esta cuestión, Ramos ha subrayado que el movimiento de solidaridad con Palestina "celebra con prudencia" el alto el fuego.

"Sabemos que la ocupación, la colonización, el apartheid y la limpieza étnica, el asedio sobre Gaza continúan. Por lo tanto, no solo nosotros, sino que hay toda una generación cuya escuela de ciudadanía, de activismo, se ha hecho estos últimos 15 meses con el genocidio y vamos a continuar luchando hasta que Palestina sea libre", ha reivindicado.

Se trata de la décimotercera manifestación, desde enero de 2024, convocada de forma coordinada en todo el país, tras el cumplimiento de 14 meses de bombardeos sobre la Franja de Gaza, de casi 50.000 personas asesinadas y de ataques permanentes sobre la población de Cisjordania. Por ello, en ocho municipios de la Comunitat y en alrededor de 30 a nivel nacional se han convocado protestas en apoyo al pueblo palestino, coordinadas por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).

En esta línea, el integrante de BDS País Valencià ha remarcado que el objetivo principal de esta manifestación es "continuar construyendo una movilización histórica, ya que nunca antes había habido tantos municipios de Valencia, y de otros puntos del país, movilizados durante tantos meses seguidos por una causa internacionalista como la palestina".

SANCIONES INTERNACIONALES A ISRAEL

Bajo el lema 'Aturem el genocidi a Palestina. Fi al comerç d'armes i a les relacions amb Israel', el movimiento ha pedido "el embargo de armas a Israel, el fin de las relaciones con este país y las sanciones internaciones a Israel", ha indicado.

La protesta ha estado marcada por cánticos como "No és un conflicte, és col·lonialisme", "Boicot Israel", "Desde el río hasta el mar Palestina vencerá", "No és una guerra és un genocidio", "El poble palestí decideix el seu destí" o "Son hospitales, no bases militares".

Asimismo, los asistentes han portado numerosas banderas de Palestina, 'kufiyas' --pañuelo tradicional palestinoi-- y pancartas con lemas como 'Solidaritat amb el poble palestí', 'Stop apartheid', 'Stop genocidi' o 'Palestine exists and that's why it resists' --'Palestina existe y por eso resiste'--.

Ramos también ha denunciado que "por el puerto de València y otros del Estado español, continúa habiendo tránsito de buques que están cargados de armas y que alimentan este genocidio". Por lo tanto, mediante la campaña 'Stop vaixells de la mort', BDS ha instado al Gobierno central a "inspeccionar todas las embarcaciones sospechosas de llevar armas a Israel" y "poner fin a su tránsito", una medida que han calificado de "urgente".

"No es solo urgente, moral y humana, sino que la legislación europea, internacional y española establece que no se puede ser cómplice y que no se puede comprar, vender armas ni facilitar el tránsito de embarcaciones hacia estados que cometen graves violaciones de derechos humanos, del derecho internacional, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Israel", ha expuesto.

Esta marcha también coincide con el fin de semana anterior a la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que las organizaciones convocantes se han adherido al llamamiento internacional del colectivo The Surge para "unir la lucha antifascista, el movimiento por la liberación de Palestina y por la justicia climática y medioambiental".

DIFERENCIAS "MÍNIMAS" ENTRE BIDEN Y TRUMP

En este sentido, el integrante de BDS País Valencià ha apuntado que "para el pueblo palestino, por desgracia, las diferencias entre el perfil de Biden y Trump son mínimas, pues los dos mandatorios son sionistas". No obstante, ha sostenido que "se está produciendo una transición multipolar, donde Asia y, especialmente China, tienen más poder".

"Abre una ventana de oportunidades para que el poder estadounidense, que es el principal sustento y el principal apoyo del régimen de apartheid israelí, ya no siga libre y pueda cambiar. Se abre un horizonte de expectativas para el pueblo palestino, con mucha paciencia y mucho horror", ha señalado. "Pero pedimos siempre que todas las personas, sean judías, cristianas, musulmanas o de ninguna religión, tengan los mismos derechos en un territorio, se llame Palestina o se llame Palestina-Israel", ha insistido.

Preguntado por las recientes declaraciones del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en las que compara Valencia con Gaza por las ayudas que recibe del Gobierno, Ramos ha expresado su "repulsa" hacia unas palabras que ha tildado de "repugnantes y racistas". "Al mismo tiempo no nos extrañan, es una persona que ha cometido y un gobierno que ha cometido una negligencia criminal en la dana, todo el mundo lo sabe", ha censurado.

"LA MISMA MASACRE DE SIEMPRE"

Por su parte, la activista propalestina Salma Nachid ha remarcado que la situación en Palestina "sigue siendo la misma masacre de siempre" y ha sostenido que no tiene las "expectativas muy altas" con el alto el fuego, pero espera que "bajen los golpes al pueblo palestino".

"Palestina necesita una solución política, porque esa gente no solo necesita un alto al fuego, que es lo primero, también necesita que lleguen las ayudas. Se están muriendo de hambre, la situación es más grave que un alto al fuego, que es el primer paso, pero después de eso no nos tenemos que olvidar del pueblo palestino", ha reivindicado.

Asimismo, la integrante de Israelíes Contra el Apartheid Naama Farjoun ha recalcado que en Israel "no se habla de un alto el fuego, se habla de un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes". "Yo me fío poco, creo que habrá una truega, la gente podrá respirar un poquito, pero la ocupación continúa, la represión continúa, el abuso continúa y el apartheid continúa", ha concluido.