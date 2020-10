El proyecto 'Cultura Online' reúne obras de cien artistas para un "desconfinamiento mental"

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus ha lanzado el proyecto 'Cultura Online', una plataforma que reúne obras de cien artistas seleccionados en la convocatoria '#CMCVaCasa' y propone reflexiones para un "desconfinamiento mental".

El proyecto 'Cultura online' del Consorci de Museus plantea diversas reflexiones acerca de esta pandemia que ha modificado el modo de vida de la población mundial, "un 2020 que configura una nueva realidad y un nuevo lenguaje", ha explicado la administración en un comunicado.

A partir de esta idea se plantea el primer eje desde el que acercarse a los proyectos seleccionados en el programa 'Cultura online', 'Desde el confinamiento. Paradigmas. Visiones. Emociones'.

A partir de la plataforma web y su exposición física en el Centre del Carme, el Consorci de Museus invita a descubrir 14 relatos íntimos sobre la soledad o la enfermedad, pero también sobre el amor y el arte como bálsamo u oportunidad de salvación, destellos de optimismo que indican camino más allá de la frontera.

PENSADORES, ADVERTENCIAS Y FOTOGRAFÍAS

Una de las propuestas es la obra de Marta Negre y Andreu Signes 'Twenty Real Fiction Time', que lanza preguntas abiertas al público, a partir de los textos de pensadoras y pensadores contemporáneos a nivel global. Estos vierten sus hipótesis y teorías sobre certezas e incertidumbres que todavía están por constatar. El vídeo reúne más de 100 imágenes y sonidos de archivo, grabados por los autores durante los últimos 8 años, en 25 ciudades diferentes del mundo.

Configuran este eje evocaciones de un futuro imaginado, advertencias sobre emergencias. En esta línea está el proyecto de M. Reme Silvestre 'Offspring', una reproducción en 3D de las salas Goerlich y Ferreres del Centre del Carme, en las que proyectar una ficción especulativa sobre una nueva era post-humana.

Pedro Faus Ferrer presenta el proyecto '20', que reúne una serie de fotografías digitales realizadas durante abril del 2020 en casa, en la escalera y azotea del edificio que terminan convirtiéndose en una exposición en el patio interior o sobre sí mismo.

CORTOS Y ARTE PARTICIPATIVO

En el cortometraje documental-ensayo 'Vencejos', el periodista y director de documentales Raúl Riebenbauer se plantea cómo el confinamiento por la pandemia abrió, de forma literal, ventanas a la percepción.

Otra de las propuestas es 'Pati interior: diari de confinament' de la fotógrafa Carme Ripollés, un relato íntimo sobre el período de estado de alarma, y 'Totesalcarrer. Una vacuna contra la normalidad' del colectivo Viridian, un proyecto de arte participativo que busca generar una reflexión sobre la crisis ecosocial tomando la llamada 'normalidad' como un peligroso espejismo.

En 'Confinamiento/02' las creadoras, Mª Victoria Trillo y Monika Rüle, ofrecen una especie de 'limbo' en el que no hay un lugar concreto. El proyecto también incluye 'Los perros ladran', un corto de Sergio Serrano Rovira rodado en la cuarentena sobre la soledad.

Teatres de la Llum (Marila Ponce y Vicente Ortolà) propone en 'Los colores' arte efímero sobre paredes o telas, sobre la arquitectura de los objetos que deformarán y darán nuevas formas.

DIARIOS Y TABÚES

'Covid films' de Sergio Luna Lozano y Marta Pina constituye un diario familiar, que transcurre a medio camino entre la ironía y el juego, intentando mostrar una visión particular de la surrealista actualidad que se vivió durante el confinamiento.

El proyecto 'Las batas que se abren por detrás' de la actriz y artista Neus Penya-Roja García es una propuesta performativa compuesta por 11 cápsulas independientes en torno a los roles y tabúes asociados con el concepto de enfermedad.

'Estat d'excepció. Lletres per al rescabalament' es un proyecto literario colectivo de las escritoras y escritores de 'El pont cooperativa de lletres' en respuesta a la cuarentena global, pero también y, sobre todo, para abrir, con la palabra, de dentro hacia afuera, puertas, ventanas y lucernas que colaboran en ventilar la evacuada intemperie resultante, deshabitada y, no obstante, profusamente mediatizada (controlada) no solo por el virus.

El vídeo ensayo del músico Helbeth El Corab Trotta, 'Quando vier a primavera' abarca la tríade información, tiempo y espacio vistos por la óptica de la nueva realidad impuesta por estado de alarma. Por otro lado, a modo de diario y con la técnica del 'collage', la artista Mónica Jover Calvo plantea 'El aprendizaje', una serie de piezas en las que en cada una de ellas aparece un insecto numerados por días de confinamiento.

'Cultura online' reúne los 100 proyectos seleccionados en la convocatoria #CMCVaCasa del Consorci de Museus con el objetivo de apoyar al sector de las artes visuales y hacer frente a los efectos de paralización de actividad cultural por la COVID-19.