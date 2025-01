Un proyecto europeo desarrollará una plataforma IOT inteligente para la gestión avanzada en varios ámbitos industriales

Uno de los clústeres piloto se centrará en València y en la gestión avanzada del tráfico marítimo y terrestre

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo COP-Pilot desarrollará una plataforma colaborativa abierta que gestione servicios 'end to end' en diversos ámbitos industriales. Uno de los proyectos pilotos se centrará en la ciudad de València y sus alrededores, entre ellos el Puerto, donde se enfocará en la gestión avanzada del tráfico marítimo y terrestre.

La iniciativa COP-Pilot 'Collaborative Open Platform for Piloting services across energing smart IoT and Edge computing environments' ha arrancado esta semana con una reunión en Atenas (Grecia). Está liderada por la empresa Netcompany-Intrasoft, S.A., y en la que participa la Fundación Valenciaport, cuenta con un presupuesto de cerca de 28 millones de euros, cofinanciados por el programa Horizonte Europa de la UE, según ha indicado la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en un comunicado.

El objetivo final del proyecto es impulsar la transformación digital de diversos sectores industriales mediante la integración de edge computing, conectividad 5G avanzada y procesamiento descentralizado de datos.

Este proyecto se centra en desarrollar una plataforma colaborativa abierta que gestione servicios 'end to end' en diversos ámbitos industriales. Esta plataforma está diseñada para gestionar "eficazmente" diferentes sectores, "garantizando seguridad, automatización e inteligencia, e integrándose a la perfección con las tecnologías subyacentes".

La implantación se llevará a cabo en cuatro grandes clústeres piloto, que abordarán diferentes ámbitos: energía, ciudades inteligentes, agricultura y fabricación industrial. El piloto de 'ciudades inteligentes', liderado por la Universitat Politècnica de València (UPV) y en el que participa la Fundación Valenciaport, se centrará en la ciudad de València y sus alrededores.

Este piloto tendrá como objetivo evaluar soluciones de movilidad y datos más inteligentes y sostenibles, así como integrar y validar plataformas y dispositivos IoT inteligentes en pruebas a gran escala en varios escenarios: la ciudad de València, el Puerto de València, el polígono industrial de Almussafes y el campus de la UPV.

En el caso del Puerto de València, se estudiarán los casos de uso que puedan interesar a cualquier entidad de clúster portuario, siempre en el marco de la utilización de una plataforma IoT inteligente para la gestión avanzada del tráfico marítimo y terrestre, mejorando la seguridad y la eficiencia a través de tecnologías precisas de seguimiento marítimo, la evaluación de riesgos en tiempo real y la mejora de la monitorización del movimiento de camiones.

En concreto, el papel de la Fundación Valenciaport consistirá en la elaboración de los requerimientos que los usuarios finales precisan, además de la redacción de los casos de uso a realizar en el puerto.

Por otra parte, se trabajará con el nuevo laboratorio 5G avanzado que la Fundación Valenciaport ha puesto en funcionamiento recientemente, el cual habilita la posibilidad de trabajar con casos de uso demandantes de grandes volúmenes de datos y también en interconectar millones de dispositivos IoT al mismo tiempo.

"VERDADERO VALOR AÑADIDO"

Pablo Palomo, responsable del proyecto COP-Pilot en la Fundación Valenciaport, ha subrayado que "la relevancia de esta iniciativa radica en que busca desarrollar y promover una plataforma global que haga un uso real de los tipos avanzados de servicios de colaboración en todos los segmentos, inspirando nuevas capacidades de crecimiento para toda la cadena de valor".

"Se pretende proporcionar un verdadero valor añadido (en términos de automatización e inteligencia), para aprovechar plenamente las capacidades de procesamiento, los servicios de baja latencia y el mayor ancho de banda", ha detallado.

Como "ambiciosa" acción de innovación dentro del programa Horizonte Europa de la UE, COP-PILOT reúne a 46 socios de industrias "punteras" en tecnología informática, telecomunicaciones, instituciones académicas, organizaciones de investigación y PYMEs, entre los que se encuentran la UPV, la Fundación Valenciaport, Telefónica Innovation Digital, Nespra, FiveComm, Valencia Innovation Capital y el Ayuntamiento de Almussafes.