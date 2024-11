El PSPV acusa a Mazón de "intentar salvarse" cuando "debería estar trabajando" en responder a la gente

Reclama a Mazón que "no pierda el tiempo" y ejerza su responsabilidad con "eficacia, claridad y empatía"

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha criticado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por "intentar salvarse a sí mismo" cuando "debería estar trabajando" en dar respuesta a la ciudadanía durante la gestión de los efectos de la DANA en la provincia de Valencia. Ahora bien, ha señalado que su partido no va a pedir responsabilidades ahora porque es "momento de dar respuesta" a los afectados.

Así se ha explicado Muñoz este lunes por la tarde, en declaraciones a los medios en Les Corts, donde ha afirmado que "Mazón lo que debe hacer es trabajar con eficacia, claridad y empatía para dar respuesta a la catástrofe de la DANA que está viviendo la provincia de València".

Además, ha manifestado que el Partido Socialista piensa que "lo importante en estos momentos es estar en lo urgente", al tiempo que ha afeado que Mazón "se ha dedicado toda la mañana a ir plató por plató para intentar salvarse a sí mismo".

Muñoz ha sostenido que "lo importante ahora" es "darle la respuesta necesaria a aquellas personas que aún están buscando a sus seres queridos". También ha incidido en que es momento de "garantizar el suministro de los productos básicos" y "reparar todas las consecuencias de esta DANA".

Asimismo, ha destacado que el PSPV no va a pedir responsabilidades ahora porque es "momento de dar respuesta a la ciudadanía". "Ya vendrán las respuestas en otro momento, pero no ahora", ha expresado.

Muñoz ha cuestionado la actuación del 'president' de la Generalitat durante estos últimos días y ha exigido a Mazón que dé "respuesta a lo que está ocurriendo de una manera eficaz" y tenga "claridad" en las propuestas: "Tiene que ser claro --en referencia a Mazón-- en lo que propone a los valencianos".

"QUE NO MIENTA NI DESPRESTIGIE A LAS INSTITUCIONES"

En esta línea, ha apuntado que el Partido Socialista le exige "empatía" con una "sociedad valenciana que padece, que el dolor es terrible y que necesita de políticos que estén a la altura en estos momentos". "Además de todo esto, a Carlos Mazón le pedimos que no mienta. Todos los valencianos recordamos el mensaje, la alerta que nos llegó y, sobre todo, a qué hora nos llegó", ha reprochado.

Muñoz también ha pedido a Mazón que no "desprestigie" ni a las instituciones ni a las personas que trabajan en ellas. "No podemos permitir y no lo vamos a permitir que Mazón, en esa huida hacia adelante, en ese intento de salvarse políticamente a sí mismo, esté tirando por el suelo a organismos, a profesionales y a servicios públicos", ha expresado.

Según ha explicado, el Partido Socialista no va a permitir que Mazón vaya en contra de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que, ha recalcado, alertó cuando tocaba. "No vamos a permitir que vaya en contra de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que está trabajando en estos momentos para restablecer el suministro y también para garantizar la seguridad en los ríos y en los barrancos valencianos", ha añadido.

En referencia la Unidad Militar de Emergencias (UME), Muñoz ha asegurado que el Partido Socialista "no va permitir que Mazón desprestigie el trabajo de la UME".

ESTADO DE ALARMA

Muñoz, sobre si es necesario un estado de alarma, ha explicado que "se ha vivido una pandemia en la que hubo estado de alarma" y las comunidades autónomas "sí tenían competencias". Paralelamente, ha apuntado que hubo autonomías donde se funcionó "muy bien, como en la valenciana". Al respecto, ha ensalzado el "trabajo" de Ximo Puig, que fue 'president' de la Generalitat durante la pandemia.

A partir de ahí, ha esgrimido que el "debate" no tiene que ver con un posible estado de alarma, sino con "ejercer las competencias de una manera adecuada". "Mazón debe ejecutarlas cuando toca, dar respuesta y no dedicar esos esfuerzos en intentar salvarse políticamente", ha reclamado.

Preguntado por la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de declarar una emergencia nacional, Muñoz ha hecho hincapié en que "esto no es una culpa de competencias", sino de "los ejercicios" de estas.

"Esto no es estado de alarma o estado de emergencia o no estado de alarma o estado de emergencia, esto es una cuestión de que se ejerzan y se ejecuten las competencias bien cuando se tienen", ha pronunciado.