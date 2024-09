El PSPV afirma que el pacto fiscal para Catalunya traerá "consecuencias positivas" y afea a Mazón su "anticatalanismo"

Espera que Compromís siga apoyando los PGE a pesar de su exigencia de incluir un fondo de nivelación



VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, se ha mostrado convencido de que el acuerdo fiscal entre los socialistas y ERC que prevé una financiación singular para Catalunya traerá "consecuencias positivas para la Comunitat Valenciana" y beneficiará "al conjunto de los españoles". Además, ha acusado al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV de "agitar el fantasma del anticatalanismo" de manera "pueril y ridícula".

Así ha valorado, en declaraciones a los medios en Les Corts, el acuerdo alcanzado para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana, con el que Catalunya saldrá del régimen común de financiación y pasará a recaudar el cien por cien de los impuestos; extremo que según los socialistas está al alcance del resto de autonomías.

Según ha defendido, la llegada de Illa al Govern supondrá que Catalunya se siente en la "mesa de negociación" para la reforma de la financiación autonómica y que esta comunidad "entre en el juego de la política española" y participe "con normalidad", lo que considera "un cambio radical".

"Estoy convencido de nos va a beneficiar al conjunto de los españoles porque va a tener consecuencias positivas para la Comunitat Valenciana. Y no es una opinión, me baso en hechos: desde que gobierna Pedro Sánchez se han transferido 30.000 millones de euros más que cuando gobernaba Mariano Rajoy. Eso es una realidad y estoy convencido de que continuará a futuro", ha argumentado.

Por contra, ve preocupante tener a un 'president' como Carlos Mazón que "cuando hay apaciguamiento, diálogo, convivencia, coge y agita el fantasma de la discrepancia", algo que no le parece "propio" de un jefe del Consell. "No ha traído nada bueno a la Comunitat Valenciana y, sinceramente, creo que ya no le va a dar al Partido Popular ni rédito electoral", ha aseverado, y ha exigido a Mazón que contribuya a que la relación con Catalunya sea fluida".

Preguntado por las críticas de 'barones' socialistas como Javier Lambán o Emiliano García-Page, el síndic del PSPV ha sostenido que "cada uno es libre de hacer las valoraciones que quiera" y que la posición "importante" es la del 'president' de la Generalitat.

FONDO DE NIVELACIÓN Y PGE

Respecto a la petición de Compromís de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 incluyan un fondo de nivelación para la Comunitat, al igual que reclama el Consell, y a si el PSPV pedirá que se tenga en cuenta, ha rechazado encerrarse en "un debate de nomenclaturas". "El Gobierno ha transferido fondos extraordinarios a la Comunitat Valenciana y lo lleva haciendo desde que Sánchez gobierna", ha insistido.

"El fondo de nivelación no deja de ser un fondo extraordinario que lo que permite es nivelar la infrafinanciación. Eso se ha hecho por parte del gobierno de España de manera anual con la Comunitat Valenciana --ha abundado--. Por tanto, independientemente de cómo se llame, ya somos conscientes de una realidad: que el Gobierno ya transfiere fuera del sistema de financiación fondos extraordinarios para que la Comunitat Valenciana reciba al menos acorde a lo que necesita para seguir hacia adelante".

Sobre el posible apoyo de Compromís a los PGE, Muñoz ha remarcado que la coalición "tendrá su posición", si bien ha destacado que el Gobierno "siempre ha sido capaz siempre de llegar a acuerdos para que acabaran votando a favor, ya fuera una investidura o los presupuestos". "Y estoy convencido de que eso volverá a ocurrir, porque Compromís fue un apoyo de investidura. Estoy convencido que entre el PP y Vox y un gobierno progresista como el de Sánchez, Compromís elegirá un gobierno progresista, no tengo ningún tipo de duda", ha recalcado.