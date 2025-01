El PSPV amplía la documentación aportada a la denuncia por odio contra Badenas (Vox)

Caballero (PP) asegura que "como siempre" el equipo de gobierno "respeta los tiempos judiciales"

VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha anunciado que su formación ha ampliado la documentación aportada en la denuncia presentada en su día ante la Fiscalía contra el segundo teniente de alcalde y síndic de Vox en el consistorio, Juan Manuel Badenas, por delitos de odio. Badenas declaró este jueves como investigado en el juzgado que instruye los hechos.

Badenas defendió ante el juez --en una declaración telemática-- que se hizo eco de lo que decían varios medios de comunicación al atribuir a inmigrantes el crimen ocurrido en el puente de las Moreras el pasado mes de julio de 2024 cuando en realidad fue cometido supuestamente por una persona de nacionalidad española, que resultó detenida.

Según Sanjuan, Badenas "ayer no solamente fue un cobarde, sino que además mintió" porque dijo que él solamente se hacía eco de una noticia "cuando es evidente se trata de su propio marco" y ha explicado que el portavoz de Vox "en su propio libro atribuye la condición de gente peligrosa a todas las personas migrantes".

Por tanto, ha hecho hincapié en que "se tratan de unas declaraciones premeditadas en las que Badenas atribuye la comisión de un asesinato a una persona migrante y las hace con el agravante de ser miembro del gobierno municipal", según ha informado el PSPV en un comunicado. Sanjuán ha remarcado que el segundo teniente de alcalde "tenía la obligación de acudir a las fuentes institucionales y contrastar la información antes de lanzar un bulo".

"Las declaraciones de Badenas son falsas porque su intención ese día, en otros muchos tuits y en otras muchas declaraciones e incluso en su propio libro publicado, como vamos a aportar a la Fiscalía, es atribuir la condición de asesinos y gente peligrosa a todas las personas migrantes", ha expuesto.

COMPORTAMIENTO "REITERADO"

Sanjuan ha denunciado que el portavoz de Vox está "generando odio de manera reiterada y desde su responsabilidad pública". "Badenas no es un ciudadano más que comenta una noticia sino el segundo teniente alcalde de Valencia y, por tanto, tenía la posibilidad de informarse de lo que de verdad había ocurrido y no solamente no lo hizo o si lo hizo siguió mintiendo a sabiendas para tratar de generar violencia en las calles de la ciudad".

"La pregunta es hasta cuándo va a mantener María José Catalá a este señor como teniente alcalde del Ayuntamiento de València para vergüenza de todos los vecinos y vecinas y para peligro de aquellas personas contra las que está intentando sembrar odio", ha planteado el portavoz socialista.

RESPETO A LOS TIEMPOS JUDICIALES

Al respecto, preguntado por la declaración de Badenas en el juzgado y por si la alcaldesa María José Catalá va a tomar alguna decisión, el portavoz del equipo de gobierno local, Juan Carlos Caballero, ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "como siempre este gobierno, o el PP, respeta los tiempos judiciales".

En el escrito del PSPV, que presentará ante Fiscalía para que el ministerio público pueda utilizar esos documentos en la instrucción y procedimiento penal derivado de su denuncia, señala que, según la información publicada en los medios de comunicación y en las propias declaraciones Badenas, "el investigado ha centrado su defensa en la ausencia de intencionalidad y, por tanto, la no concurrencia del elemento subjetivo del tipo penal del artículo 510 del Código Penal".

Sin embargo, el PSPV entiende que las manifestaciones del investigado durante su declaración judicial, que conocen de forma indirecta por haber transcendido a los medios de comunicación, "no se ajustan a la realidad" y por ese motivo aporta documentación "que acredita un comportamiento continuado e intencionado del investigado en generar hostilidad hacia el colectivo migrante residente en España".

"Es más, cabe hacer hincapié en que las declaraciones hechas por el señor Badenas en las que atribuía falsamente un crimen a un migrante no las hizo como un ciudadano más, sino que las efectuó en las puertas del Ayuntamiento de València en su condición de segundo Teniente Alcalde y, por ende, tenía la posibilidad y obligación de informarse de los hechos a través de fuentes oficiales e instituciones públicas previamente a efectuar sus declaraciones", subraya.