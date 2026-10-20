PSPV y Compromís creen que la gestión del temporal Adam demuestra que las muertes de la dana del 29O eran "evitables"

Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han considerado que la gestión por parte de la Generalitat del temporal Adam revela que las 233 muertes que dejó la dana del 29 de octubre de 2024 eran "evitables" y se podían "haber salvado" sus vidas, "a pesar de lo que nos dijo" entonces el Consell. "No es cierto que las instituciones fallaran, quien falló fue el PP", han remarcado los socialistas, mientras que desde la coalición han valorado que en este episodio ha quedado claro que sí se puede confinar a la población.

Así lo han asegurado desde ambos grupos, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, un día después de que el paso de la dana Adam haya provocado inundaciones en las comarcas de la Safor y la Marina Alta y dejado varias víctimas mortales en la localidad de Oliva. Todos los grupos han lamentado estas pérdidas y han transmitido apoyo a los familiares, como también a todos los afectados.

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha remarcado que la gestión de este lunes "demostró que las vidas de 233 valencianos víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 se podían haber salvado" y ha insistido en que las instituciones "funcionan", pero hace falta que al frente de las mismas estén personas "cuyas responsabilidades estén en la emergencia".

Como ejemplo de ello, ha valorado que, durante este episodio de lluvias, la Generalitat remitió hasta seis avisos ES-Alert para recomendar a la población subir a las plantas altas, protegerse de las lluvias y del incremento de los caudales y decretó una orden de confinamiento. "Lo que se nos dijo el 29 de octubre de 2024 que no funcionaba, funcionó ayer", ha incidido.

"Perdieron la vida por la negligencia de la Generalitat y del gobierno del PP, que sigue diciéndonos que la culpa siempre viene de otras administraciones", ha afeado a los 'populares', al tiempo que ha puesto en valor el trabajo de organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) al decretar el aviso rojo, como hizo también el 29 de octubre de 2024, ha recordado. "Las agencias meteorológicas funcionaron", ha defendido.

EL "PROBLEMA" DEL 29O "FUE EL PP"

Con todo, ha reflexionado con que el "problema" de hace dos años "no fueron las instituciones ni la sociedad, sino el PP". También ha incidido en que una "gran parte" de los consellers del gobierno de Carlos Mazón siguen hoy en el de Juanfran Pérez Llorca y, es más, "muchos de ellos fueron ascendidos y tienen ahora mayor capacidad de gestión". "Nos preocupa que los mismos que nos mandaban en aquel momento sigan", ha apuntado.

Asimismo, Muñoz ha sostenido que la jornada de este lunes fue "el principal testigo de cargo" contra Mazón y la gestión del Consell el 29O. "Quedó claro que no estuvo al frente de la emergencia y, con total seguridad, su se hubiera dedicado a asumir sus responsabilidades, esas 233 personas no hubieran perdido la vida", ha expuesto. Por ello, ha vuelto a pedir al PP que haga "dimitir" a Mazón y ha calificado de "indigno" que el 'expresident' continúe como diputado en Les Corts.

RETIRAR LA LEY DEL SUELO

Paralelamente, el portavoz del PSPV ha argumentado que el PP y Vox "no han aprendido nada" de la gestión de emergencias, les ha reprochado que sean "incapaces de unir fuerzas" para sumarse al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y ha instado a todos los partidos a "asumir la ciencia". "Si Vox quiere quedarse fuera, que se quede, pero el PP tiene que estar a la altura de las circunstancias", ha instado a los 'populares'.

Así, ha avisado de que "nadie puede negar la realidad" del cambio climático, ha emplazado al PP a no "ponerse vendas en los ojos" y ha cargado contra esta formación por permitir construir hoteles a 200 metros de la costa y tramitar de urgencia una nueva Ley del Suelo "que hace que la Comunitat sea toda urbanizable". "Si después de las imágenes de ayer, el PP no la retira, caerán sobre sus conciencias las pérdidas de vidas humanas que se puedan producir en cualquier otra dana", ha avisado

LA GESTIÓN DIFERENTE "CONTRASTA E INDIGNA"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha apuntado que durante este domingo y lunes recibió en su domicilio, en Sueca (Valencia), cuatro mensajes ES-Alert, por lo que ha señalado que la pregunta "que se hacen muchos valencianos es por qué lo que se ha hecho en este episodio no se hizo hace dos años" con la dana del 29O. De hecho, ha afirmado "con toda seguridad" que si esa alerta se hubiera enviado "a tiempo" entonces "muchas de las 233 víctimas hoy estarían entre nosotros".

A su juicio, las lluvias de este lunes han mostrado "claramente" que se podían "enviar alertas, confinar a la población y evitar muertes". "La pregunta que muchos nos hacemos es por qué se mantiene a los responsables de las 233 muertes", ha añadido Baldoví, que ha preguntado a Llorca por qué sigue Mazón como diputado y aforado en Les Corts, "dándole privilegios y aumentándole el sueldo".

Además, ha asegurado compartir "toda la indignación" al escuchar las declaraciones "absolutamente lamentables" de los consellers Susana Camarero y José Antonio Rovira en las que aseguran que la dana del 29O y el temporal Adam "no son situaciones comparables" porque "ahora sí Aemet avisó y entonces no".

Por último, el síndic de Compromís ha confiado en que las ayudas que impulsen las distintas administraciones para los afectados por estas lluvias que han afectado al litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia se tramiten de forma "rápida" para que lleguen "lo más pronto posible".

"NO DESCONTEXTUALICEMOS"

Ante estas críticas, el síndic del PP, Nando Pastor, ha llamado "hipócritas" a Muñoz (PSPV) y Baldoví (Compromís) y ha afeado al primero de ellos que antes del 29 de octubre de 2024 "no sabía ni qué era un ES-Alert". "No descontextualicemos los hechos y los momentos", ha pedido, al tiempo que ha hecho hincapié en que la información que disponen las administraciones en cada momento es "fundamental" para impulsar "medidas de protección y aviso a los ciudadanos".

"Ayer y anteayer hubo información bastante certera, pero no puedo decir lo mismo del 29 de octubre" de 2024, ha diferenciado Pastor, que ha exigido al PSPV y Compromís que no "jueguen con el dolor y la impotencia de familias que hoy todavía no han enterrado a sus seres queridos en la Safor y la Marina Alta". "Están haciendo política a un precio que no merece la pena", ha reprochado a ambos, a los que ha advertido: "La gente está pasándolo mal. No es de recibo, es censurable y criticable".

Pastor también ha calificado de "palabrería" el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "jugar con la sensibilidad, el dolor y las emociones de la gente", y se ha mostrado "más partidario de las grandes infraestructuras hidráulicas que de las grandes palabras". "El papel mojado no lleva a ninguna parte", ha resumido, y ha incidido en que, dos años después de la dana, la ejecución de las obras se sitúa en un "escaso" cinco por ciento.

"INACCIÓN Y ABANDONO"

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha censurado la "inacción", el "abandono" y la "maldad" del Gobierno de España a la Comunitat Valenciana por no realizar las infraestructuras hídricas necesarias "que salvan vidas y propiedades", a la vez que ha lamentado que los barrancos estén "llenos de maleza y cañas" en plena temporada de lluvias, lo que "provoca estragos y puede que más víctimas". "Nos levantamos cada vez que llueve con el susto", ha incidido.

Sobre si se ha aprendido algo de la dana del 29O, la considerado que en estas circunstancias "se aprende a la fuerza" y ahora "vamos con más cuidado", y respecto a la gestión, ha valorado que, en la Comunitat, "cada día las cosas se están haciendo mejor".