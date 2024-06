PSPV y Compromís denuncian que el plan de verano de Sanidad esconde cierres de consultorios y 2.500 contrataciones menos

Acusan a la Conselleria de "manipular las cifras" al incluir como refuerzos las 3.500 plazas de las reversiones de Dénia y Manises



VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís --partidos de la oposición en Les Corts-- han denunciado que la planificación para cubrir la asistencia sanitaria durante los meses de verano "esconde cierres de consultorios" en la Comunitat Valenciana y, concretamente, han precisado que supone "2.500 contrataciones menos que el de 2023", pese a que la Conselleria de Sanidad "ha tratado de manipular las cifras para esconderlo".

Por un lado, el portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en Les Corts, Rafa Simó, ha asegurado que el plan sanitario previsto ha dejado "frío" a los socialistas porque, según ha argumentado, "esconde cierres de consultorios por todo el territorio".

Además, ha sostenido que "lejos de solucionar los problemas" que el propio 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "ha creado fomentando la fuga de profesionales, gastan el ya conocido comodín de la excusa para todo de que la culpa de todo es de --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez".

Así, ha recalcado que los residentes en último año "no suponen más del cinco por ciento de la plantilla" y ha advertido de que "no pueden ser considerados como mano de obra barata ni como excusa" para "las lagunas del plan de Mazón". "Más profesionales ha expulsado él con su decreto de macroáreas que con la no aplicación de las 35 horas y con los impagos de las horas extra", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Sanidad de Compromís y diputado en Les Corts, Carles Esteve, ha denunciado que el plan de refuerzos de vacaciones presentado por la Conselleria de Sanidad supone "2.500 contrataciones menos que el de 2023", a pesar de que Sanidad "ha tratado de manipular las cifras para esconderlo".

De hecho, ha acusado al conseller Marciano Gómez de tratar de "engañar a la ciudadanía" con la presentación de este plan, aunque ha recalcado que los números "dejan al descubierto la realidad".

"TRAMPA"

Al respecto, ha concretado que en 2023 se firmaron 7.585 contratos nuevos de refuerzo para los cuatro meses de verano y este año "anuncian 8.600". Sin embargo, Compromís ha advertido de que existe una "trampa" porque Sanidad "incluye como si fueran refuerzos de verano las 3.500 plazas de las reversiones de Dénia y Manises, que es personal que ya trabajaba en la sanidad valenciana".

Con ello, Esteve ha afirmado que "la realidad" es que para el verano de este 2024 se realizarán "poco más de 5.000 contratos", lo que supone "2.500 menos que el año pasado".

"Por mucho que el conseller manipule las cifras intentando hacer creer que su plan supone un incremento presupuestario respecto al del año pasado, la realidad es que, presupuestariamente, lo que acaba de hacer la Conselleria es, atendiendo a la duración del plan, recortar 3,5 millones de euros en el refuerzo sanitario cada mes", ha argumentado. Algo que, ha incidido el parlamentario, "se traduce en que la sanidad valenciana, durante el verano, cuando llega todo el turismo, tendrá 2.500 personas menos trabajando en la sanidad".

Además, ha criticado que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, haya presentado este plan "apenas tres días antes de empezar las contrataciones", por lo que "ni sindicatos ni nadie le va a poder hacer aportaciones porque no da tiempo". "Como siempre, a última hora, tarde y mal, presenta un plan que recorta en inversión y recorta sobre todo en profesionales", ha lamentado.

"TRASLADOS FORZOSOS"

Por otro lado, Esteve ha advertido de que "por primera vez" la Conselleria podrá realizar "traslados forzosos" del personal sanitario durante los meses de verano "gracias al decreto de macroáreas que aprobó en enero".

"De momento, no ha explicado a quién va a afectar, en qué condiciones ni los criterios que utilizará para hacerlo. Lo que es seguro es que, con apenas tres días de margen, estas decisiones tampoco serán consensuadas con los sindicatos ni con el personal", ha concluido.