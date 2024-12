PSPV y Compromís vuelven a pedir el cese de Badenas y afean a Catalá la "vergüenza" de que lo mantenga en su gobierno

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de València han vuelto a pedir el cese del segundo teniente de alcalde y portavoz municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, al que un juzgado investiga tras una denuncia de Fiscalía por atribuir falsamente a inmigrantes un crimen.

El portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha reprochado a la alcaldesa María José Catalá la "vergüenza" de que lo mantenga en el equipo de gobierno mientras que la síndica de Compromís, Papi Robles, le ha preguntado: "Si son vagos y maleantes y encima son fascitas ¿qué hacen en el gobierno de la señora Catalá?".

Borja Sanjuan ha señalado, en declaraciones a los medios, que Badenas está imputado gracias a la denuncia que en su día llevaron los socialistas a Fiscalía por haber atribuido a migrantes "delitos que no solamente evidentemente no habían cometido, sino que no tenía ningún sentido que mientras estaba habiendo verdaderos delitos de odio en el Reino Unido con agresiones a personas refugiadas, hubiera un teniente alcalde del Ayuntamiento de València que estuviera intentando que esas agresiones también ocurrieran en esta ciudad e importar el odio y la violencia a las calles".

Para Sanjuan, "no tiene ningún sentido" ni "justificación" que a día de hoy siga Badenas siendo teniente de alcalde y que Catalá "siga manteniendo en su gobierno a una persona que un un juzgado y la Fiscalía de Delitos de Odio considera que puede ser responsable de un delito para intentar sembrar el odio contra personas que son vecinos y vecinas de la ciudad de València".

"Una persona migrante que vive en València tiene todo el derecho del mundo a que su ayuntamiento le respete, le proteja y le defienda", ha dicho, y ha subrayado que su grupo estudiará y llevará adelante "todas las medidas jurídicas y legales posibles para frenar los delitos de odio no solamente en la sociedad, sino tristemente también en el gobierno del Ayuntamiento de València".

El portavoz socialista ha subrayado que "desde que María José Catalá es alcaldesa e introdujo a Vox en el gobierno también tenemos que tratar de que el odio no esté dentro" de esta institución, y ha advertido que no pasarán "por la vergüenza" de que sean los servicios jurídicos del consistorio los que se utilicen para "a un personaje que está aprovechando su cargo para difundir bulos racistas".

"Como la señora Catalá permita que esta persona sea defendida por los servicios jurídicos, habrá cruzado una línea más en la infamia" y "estaríamos ante un escándalo del que ya no podría escapar", ha insistido.

Sanjuan ha subrayado que la investigación a Badenas no se ha tratado en la Junta de Portavoces de este miércoles porque el segundo teniente alcalde "ha llegado tarde como acostumbra". "Diez y cuarto para él es una hora complicada", ha ironizado, y ha añadido: "No ha abierto la boca, no ha hecho ninguna aportación. Es una persona que por trabajar tampoco se caracteriza".

LE REPROCHAN SER "VAGO"

"Además de que es un vago, con todas las letras, es una persona que es racista y que se está dedicando a sembrar odio", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que han dimitido en este tiempo dos gerentes de la empresa pública Valencia Activa, responsabilidad de Badenas, de quien ha insistido que "nadie que quiera trabajar con él" y es "una persona manifestamente incompetente".

Así, se ha preguntado si "una persona que no aporta nada y que lo único que hace es sembrar odio y que está imputada tiene que seguir cobrando un sueldo público dentro de un gobierno de una ciudad como València a la que no representa y que no merece tener que estar pasando la vergüenza de tener este personaje como teniente de alcalde".

El portavoz del PSPV ha afirmado entender que Catalá "prefiera tener 17 votos dentro de su gobierno" sumando los de Vox, pero ha recalcado que ella es la primera edil, además de ser portavoz del Partido Popular en la ciudad, "y ningún alcalde o alcaldesa de València responsable mantendría a este personaje al frente de ninguna responsabilidad pública".

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, también en declaraciones a los medios, ha lamentado que "continúa la historia de unos fascistas dentro del Ayuntamiento".

"Seguramente mañana nos despertaremos también con la imputación de la señora Cecilia Herrero porque está clarísimo que sus declaraciones, hechas de manera pública y reiterada, atacan directamente a la diversidad de las personas, a las personas que son de diferentes procedencias", ha dicho en alusión a la denuncia de Fiscalía contra esta edil de Vox, tras la denuncia de su grupo por mensajes racistas.

Robles ha recordado que hace una semana hubo una agresión homófoba en València y ha subrayado: "Los discursos de odio que esta gente está haciendo en las instituciones están dando pie a una violencia y una agresividad en las calles que no vamos a consentir".

Además, ha afirmado Badenas "no lleva ni tan solo ejecutado el 2 por ciento de su presupuesto". "Si son vagos y maleantes y encima son fascitas ¿qué hacen en el gobierno de la señora Catalá?", se ha preguntado, y ha añadido que, a su juicio, supone que la alcaldesa "debe ser lo mismo que ellos o debe aceptarlo porque está en su equipo".

"Consiente que no esté trabajando, consiente que se vayan de viaje a Morella en plena crisis de la dana y consiente que hagan declaraciones fascistas. Por tanto, quien con niños se acuesta, ya sabemos cómo se levanta", ha dicho, y le ha reprochado que esté "tardando en cesarlos del equipo de gobierno".

"Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y volveremos a reiterarlo allá donde sea necesario y hasta en los tribunales, si es que se nos llama a explicar por qué hemos hecho reiterar las demandas a esta gente. No pueden estar ni un segundo más en las instituciones, y no pueden gobernar esta ciudad, que es diversa y plural, y ellos no la aceptan", ha zanjado.