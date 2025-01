El PSPV defiende que el Gobierno pidió el Fondo de Solidaridad tras la dana y el PP replica: "Que enseñen el papel"

Los socialistas ven "curioso" que Catalá sea quien acuda a Bruselas y ven un intento de "moverle la silla" a Mazón, como ocurrió con Bonig

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha defendido que el Gobierno de España pidió el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea días después de la dana para destinarlo a la recuperación, ha asegurado que existe "una carta que lo acredita" publicada además en medios de comunicación y ha acusado al PP de mentir, mientras que los 'populares' han instado al Ejecutivo central a "enseñar el papel" para demostrar que se han solicitado las ayudas.

De este modo lo han manifestado los síndics de ambas formaciones, José Muñoz (PSPV) y Juanfran Pérez Llorca (PP), en declaraciones a los medios este miércoles antes del pleno de Les Corts. De un lado, el portavoz socialista ha asegurado que el Gobierno de España pidió el Fondo de Solidaridad "prácticamente en dos, tres o cuatro días" tras la dana del pasado 29 de octubre, aunque ha subrayado que el trámite todavía "no ha acabado". "Cuando se relaciona el Gobierno con las instituciones europeas se tiene que ser riguroso y cuantificar, tienes que ser un Estado serio porque, cuanto mayor rigor y seriedad, más lógico y más fácil vendrán las ayudas", ha expuesto.

En este contexto, ha censurado la "mentira en la que vive instalada el PP", con un Carlos Mazón que "nos está mintiendo todos los días": "Vemos lo del registro de llamadas, dice que habló con entre 15 y 17 personas durante la dana, pero aún no tenemos ninguna documentación que lo acredite, no sabemos si comió en el Ventorro porque aún no ha aportado la factura, no sabemos los asistentes, no sabemos con quién habló... estamos como el primer día después de la dana, pero esta mentira ahora se va ampliando".

Muñoz ha advertido de que la mentira "tiene "unas patas muy cortas" y ha cargado contra la alcaldesa de València, la 'popular' María José Catalá, por irse "a reclamar a Europa" los fondos europeos para la reconstrucción y asumir con ello "un papel que no le correspondería" porque quien "tiene que ir como representante de la comunidad autónoma debería ser Carlos Mazón".

Para el síndic socialista, resulta "curioso" que Catalá sea quien acuda a reclamar a Europa y no lo haga el 'president' de la Generalitat. "Esto me suena a cuando Catalá empezó a moverle la silla a --Isabel-- Bonig (predecesora de Mazón al frente del PPCV), parece que ahora se la quiere mover a Mazón, algo acostumbrado en la historia política de la alcaldesa de València", ha sostenido.

Precisamente, ha reprochado a Catalá que "mienta" en su viaje a Bruselas al asegurar que el Gobierno de España no ha pedido el Fondo de Solidaridad y ha defendido que lo hizo "dos, tres o cuatro días" después de la dana. Dicho esto, ha contrapuesto la actuación del Ejecutivo central con la del Consell de Carlos Mazón, un dirigente "noqueado, mentiroso y sin rigor" que tras la dana "lo primero que hizo es cuantificar el coste en 31.000 millones de euros".

EL PSPV PIDE QUE DIMITA EL "NOQUEADO" MAZÓN

Sin embargo, ha cuestionado que ahora "conocemos que su vicepresidente para la reconstrucción", Francisco José Gan Pampols, "ha dicho que necesita cuatro meses para hacer el diagnóstico y, por tanto, la cuantificación de los fondos necesarios que vengan desde el Gobierno de España". "Si todo lo hace así Carlos Mazón, pues seguro que hubiera sido más rápido a la hora de pedir ayudas en Europa, pero esas hubieran sido absolutamente irreales y probablemente no llegarían los fondos europeos", ha argumentado.

Así, ha calificado a Mazón de "mal estudiante" y "mentiroso" y ha insistido en que no está "a la altura de las circunstancias", por lo que ha vuelto a reclamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "nos libre de un 'president' de la Generalitat que ni estuvo a la altura el 29 de octubre, está noqueado y es un obstáculo para la recuperación".

EL PP PIDE "NO DISCUTIR MÁS"

Por el contrario, desde el PP, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez, de haber "mentido" porque "no se han pedido ayudas" de Europa para la reconstrucción y ha replicado al Ejecutivo central: "Si lo han pedido, que enseñen el papel y que digan que lo han pedido, no discutamos más si se ha pedido o no".

"Que saquen el papel y digan que en este día, en registro de entrada, solicitamos a Europa el Fondo de Solidaridad, pero no lo han pedido, por eso no tienen el papel", ha augurado el síndic del PP, que ha subrayado que el "problema no era la Comisión Europea, sino que el Gobierno no lo ha pedido". Además, se ha preguntado si el Gobierno "hubiese pedido enseguida" los fondos en caso de que la comunidad afectada por la dana hubiera sido Cataluña u otra "gobernada por los socios de gobierno" del PSOE.

"Yo me río de lo que dice el síndic socialista y le pongo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda: el 5 de noviembre Pedro Sánchez aquí dijo que se habían pedido las ayudas. Ahora dicen que no, que se están mejorando los informes, nos están engañando", ha criticado. Por este motivo, ha asegurado comprender que "prácticamente ningún valenciano cree la palabra de un socialista en España" al "saber todos cómo es su jefe de filas".

En esta misma línea, ha denunciado que el Gobierno "niegue" a la Comunitat Valenciana la aportación de 3.000 millones de euros "que en los ocho años de gobierno del Botànic se han recibido" en el momento en que "más se necesita" para afrontar las consecuencias de la dana.

También ha criticado que las ayudas "no lleguen" a los afectados y ha lamentado que, ante esta situación, "ningún socialista valenciano dice nada" mientras que Compromís tampoco, algo "muy grave". "Se ha convertido en esa marca blanca de Pedro Sánchez en la Comunitat Valenciana", ha lamentado.

Preguntado por las declaraciones del síndic del PSPV sobre la alcaldesa de València, María José Catalá, el portavoz del PP en Les Corts ha emplazado a Muñoz a "coger estos micros y aprovechar esta oportunidad para exigirle a Pedro Sánchez que pida la ayuda que necesitan todos los valencianos afectados y no jugar al juego de la política, que es lo que pretenden". "Es una vergüenza, han pasado tres meses y no se ha pedido ayuda a Europa", ha zanjado.