El PSPV denuncia que Nou Moles cierra una de sus piscinas "una semana después de abrir el centro"

El Ayuntamiento apunta que se trata de "un problema puntual" y asegura que los niños "siguen practicando natación" en la piscina grande

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València Borja Santamaría ha denunciado que "las prisas y la precipitación" de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, con el polideportivo de Nou Moles "han provocado que el centro se haya abierto al público sin que ni tan siquiera se haya garantizado el adecuado funcionamiento de las instalaciones".

Fruto de esta situación, ha asgurado, los trabajadores del centro "se vieron obligados este viernes a desalojar a los niños y niñas de la piscina pequeña y trasladarlos a la grande, ya que el mal funcionamiento de una de las bombas había dejado el agua en condiciones impracticables".

"La precipitación que ha tenido Catalá en abrir Nou Moles sin tener las instalaciones a punto ha provocado que en apenas unos días de funcionamiento se estén destapando todos los problemas del nuevo centro. Ya avisamos a Catalá de que las prisas no son buenas consejeras y que su mal hacer lo iban a pagar los vecinos y vecinos y estamos viendo cómo se cumplen los peores presagios", ha lamentado el edil, según ha indicado la formación en un comunicado.

En esta línea, ha remarcado que "hace unos días ya se detectaron problemas en los vestuarios y ahora ha sido la bomba de la piscina la que ha fallado", al tiempo que ha subrayado que los socialistas "ya advirtieron de la necesidad de revisar concienzudamente todas las instalaciones, pero Catalá decidió seguir adelante con su calendario atropellado a pesar de los evidentes déficits que presentaba la obra".

Y ha sostenido que también señalaron en la misma dirección con respecto al "modelo de gestión elegido el PP, puede desembocar en su cierre". "Lo hemos manifestado reiteradamente: la fórmula que ha elegido Catalá para gestionar este polideportivo no es la adecuada y, por eso, lo hemos recurrido, porque queremos evitar que se produzcan complicaciones legales que dejen a los vecinos y vecinas de Nou Moles sin un polideportivo que llevan esperando muchos años", ha continuado.

Santamaría ha destacado las "dudas legales" que este sistema de gestión elegido por el PP "está despertando en la Fundación Deportiva Municipal, donde ya se ha consignado presupuesto para que, en caso de que los tribunales den la razón a la denuncia de los socialistas, contratar a personal directo para gestionar las instalaciones".

"Toda esta situación es fruto de las prisas y de elegir un modelo de gestión inapropiado por parte de Catalá. Y lo peor, es que quien va a pagar la incapacidad de este gobierno son los vecinos y vecinas de Nou Moles porque Catalá gobierna con prisas y a lo loco", ha criticado.

Así, ha aseverado que "esta mala gestión no se limita al centro de Nou Moles, sino que se extiende a toda el área de Deportes". "Los problemas que se están detectando en este nuevo polideportivo se suman al cierre indefinido del polideportivo de Orriols o al de la Hípica. La gestión de Deportes de Catalá está siendo un absoluto fracaso", ha finalizado.

"PROBLEMA PUNTUAL"

Desde el Ayuntamiento , han asegurado que los niños y niñas de Nou Moles "siguen practicando natación sin problemas", ya que "se han pasado las clases a la piscina grande". En este sentido, han apuntado que se ha producido "un problema puntual" y han asegurado que "ya se está trabajando en su resolución". "En cuanto el agua esté en condiciones volverán las actividades a ambos vasos", han avanzado fuentes municipales.

"Hay una realidad, los usuarios no se han visto afectados y resulta vergonzoso que el PSOE siga criticando una instalación que ha sido incapaz de abrir en ocho años", han reprochado a los socialistas desde el consistorio, al tiempo que han censurado que "están mezclando cosas que no tienen nada que ver". "Y no es más que fruto de la rabia de ver que los vecinos de Nou Moles están ya usando un polideportivo que ellos decidieron dejar en un cajón y no trabajar por su apertura", han agregado.

Asimismo, han manifestado que "da vergüenza que hablen del cierre del polideportivo de Orriols que se ha realizado para una rehabilitación integral porque lo dejaron en un estado de ruina por falta de mantenimiento y de actuaciones durante ocho años y que dejaron con la concesión caducada desde 2015".

"Ahora es cuando de verdad se trabaja para tener las mejores instalaciones deportivas municipales que abandonó precisamente el concejal que hoy lo que tendría que hacer es reconocer que está en la oposición porque no supo gestionar el deporte en la ciudad y los vecinos les castigaron en las urnas", han concluido.