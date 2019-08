El PSPV garantiza que la AP-7 será gratuita desde 2020 y que el Gobierno solo estudia "un posible pago simbólico"

Publicado 14/08/2019 15:36:24 CET

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Infraestructuras del PSPV en Les Corts, Sandra Martín, ha garantizado que la AP-7 "será gratuita para todos los usuarios a partir del 1 de enero de 2020", tras el término de la concesión, y ha instado al PP a "no confundir a la ciudadanía y no mezclar dos temas absolutamente diferentes". "El posible pago simbólico de las autovías es un tema que el Gobierno central está estudiando y que no tiene nada que ver", ha subrayado.

Por contra, ha replicado a las críticas del PP que este partido "fue el único que durante años dudó de la liberalización de la AP-7 y prorrogó su concesión", desde el Gobierno central y "con el silencio cómplice del PP valenciano y de su presidenta y exconsellera de Infraestructuras, Isabel Bonig".

La socialista ha tachado de "tomadura de pelo" las críticas del portavoz adjunto del PP en el parlamento, Miguel Barrachina. El 'popular' cree que "no tendría ningún sentido liberalizar la AP-7 y, al mismo tiempo, establecer pagos por circular por autovías como la A-3, la V-30, o el 'by-pass'".

"Nada, eso es lo que hicieron los gobiernos del Partido Popular mientras que gobernaron con el silencio cómplice del PP valenciano y de su presidenta y exconsellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, por la gratuidad de esta infraestructura", ha subrayado la diputada en un comunicado, para acusar al PP de "querer crear alarma social fruto de su aburrimiento veraniego".

Ha garantizado, por contra, que la Autopista del Mediterráneo

"será gratuita a partir de enero de 2020: Esta es una realidad que, por mucho que el PP no la quiera ver, será posible gracias al compromiso del Gobierno socialista". Y ha destacado la importancia de la infraestructura porque "más allá de ser clave para la vertebración de la Comunitat, beneficiará a sectores decisivos para la economía valenciana como el turismo".

"Siempre hemos defendido la gratuidad de esta infraestructura, como consta en las numerosas iniciativas presentadas en el Congreso y en Les Corts", ha afirmado, y ha recriminado a los 'populares' que "fueron ellos quienes durante años dudaron de la liberalización prorrogando su concesión".