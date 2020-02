El PSPV "no cuestiona" el candidato a director de À Punt y Compromís y Podem esperan a estudiar su proyecto

Publicado 06/02/2020 12:24:22 CET

El PP votará en contra de un modelo "caduco", Cs lo ve "en principio interesante" y Vox rechaza "la tele del régimen"

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los partidos del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem) han mostrado su respeto a la propuesta de Alfred Costa como nuevo director de À Punt Mèdia, destacando la independencia de la corporación, aunque tanto Compromís como Podem quedan a la espera de conocer el proyecto para decidir su voto. Los socialistas no "cuestionan" el candidato tras una selección "muy elaborada y fuera de la política partidaria".

En la oposición, el PP ha reiterado su rechazo a un modelo de televisión pública valenciana "caduco y estancado en los años 80", Ciudadanos (Cs) ha criticado el proceso "kafkiano" de selección aunque ha prometido estudiar un proyecto que "suena interesante" y Vox ha cargado contra la "falta de independencia total de la tele del régimen".

Así han valorado representantes de los seis grupos de Les Corts, a preguntas de los periodistas, la propuesta que acordó este miércoles el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Alfred Costa es licenciado en Ciencias de la Información y trabajó en la extinta Canal 9 como jefe de Ficción seriada. Actualmente es el responsable de Programación de À Punt, y anteriormente fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, gobernado por Jesús Ros (PSOE).

PSPV: "FUERA DE LA POLÍTICA PARTIDARIA"

Por parte de los socialistas, el síndic, Manolo Mata, ha hecho hincapié en la independencia de los consejeros, "los que saben de esto", y de su decisión alcanzada "después de 12 horas hasta llegar a un candidato idóneo" en una selección "muy elaborada" con presentación de proyecto, entrevista personal y "estructura muy fuera de la política partidaria". "Por tanto, mi grupo no lo va a cuestionar", ha subrayado, advirtiendo que lo contrario sería "hacer un flaco favor" al ente.

El portavoz del PSPV ha tachado de "broma" que el PP hable del fracaso de À Punt cuando "veníamos de un modelo de 1.600 trabajadores y un pufo de unos 2.500 millones". "Que ahora tengamos una televisión digna con 55 millones y 400 trabajadores está bien", ha aseverado.

También ha alabado la "gran labor" de Empar Marco como directora estos dos años, "un trabajo que no era fácil y en el que ha cumplido el objetivo que dictó este parlamento, con toda la dignidad y reconocimiento". Mata ha extendido el agradecimiento a todo el equipo de À Punt, "capaz de relanzar una tele pública y con garantías: Ahora, a pelear por la audiencia".

COMPROMÍS Y PODEM QUIEREN QUE SIGA EL "ESPÍRITU" DE À PUNT

De Compromís, su síndic, Fran Ferri, ha destacado que es el proceso que determina la ley y que ahora la decisión corresponde a Les Corts, recordando que "hasta ahora estaba en manos del Consell Rector". "Imagino que habrán elegido bien al mejor proyecto y al que hizo una mejor entrevista y, por tanto, da más garantías para la dirección general", ha afirmado, confiando en estudiar su proyecto y "ver qué cuenta" Costa para decidir el voto.

Ferri ha remarcado que todavía no conocen su propuesta "ni nada" y ha resaltado que "su perfil, como el de cualquier otro candidato, está relacionado con la televisión". "A priori, queremos ver el proyecto porque no conocemos a la persona ni a su proyecto, después sabremos si nos gusta o no", ha expuesto, aunque cree que "si ha pasado el corte, será adecuado para dirigir la tele". Se trata, por tanto, de "ver si se adecúa al espíritu de una televisión pública valenciana".

Y de Podem, su portavoz, Naiara Davó, ha coincidido en mostrar el respeto de su grupo al trabajo de los consejeros y en la intención de estudiar el proyecto de Costa para "valorarlo y ver lo que puede aportar". Ha reconocido que tiene "una vinculación política anterior" con el PSPV, puntualizando que "para valorar el perfil para un cargo tan importante es necesaria mucha más información".

De cara al futuro, la síndica 'morada' confía en que À Punt siga como "un revulsivo para el sector audiovisual" como establece la Ley de televisión pública valenciana. "Hemos ido haciéndolo desde una situación muy complicada, ahora se presenta la oportunidad de continuar y mejorar el camino, pero hay que ver qué proyecto pone encima de la mesa", ha incidido.

PP: "NO SÉ SI ES DEL PSOE O UN ALIEN"

Por parte de la oposición, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha insistido en que votarán en contra de Costa no como candidato, sino contra un modelo de televisión "antiguo, caduco y que se ha quedado en los años 80", como han venido haciendo desde la aprobación de la ley. "Menudo lío, no sé si (el candidato) es del PSOE, de Compromís, de Podemos...o es un alien", ha ironizado.

La 'popular' ha exigido al Botànic que "reconozcan que se equivocaron, como dicen en privado" y ha augurado que À Punt "seguirá siendo un desastre por costosa, poco eficiente, sigue bajando en audiencia y tiene un volumen de personal complicado si todo se externaliza". Ha advertido que "tiene los mismos vicios" que Canal 9, aunque ha reconocido "la parte de responsabilidad del PP", y ha invitado a seguir el modelo de las televisiones de Aragón o Murcia con "programas que sí enganchan".

De Cs, el diputado Fernando Llopis ha felicitado a Alfred Costa, con "un currículum suficientemente poblado e interesante", aunque ha denunciado el proceso de selección "kafkiano" y con "trampas al solitario para colocar a dos afines al socialismo". Eso sí, ha remarcado que su grupo estudiará un proyecto que suena "en principio interesante" y que a partir de ahí decidirán si apoyarlo o no, insistiendo en que no les "acaba de gustar" su vinculación al PSPV.

La portavoz de Vox, Ana Vega, se ha limitado a desear suerte al candidato y a cargar la "falta de independencia total" de la televisión pública valenciana. "À Punt es la tele del régimen. ¿Cómo no van a poner a un director socialista", ha enfatizado.