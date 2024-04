El PSPV propone que el Consell financie el proyecto del clúster del microchip para optar a otras ayudas del PERTE

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha propuesto que la Generalitat financie el proyecto que debe presentar el clúster del microchip para optar a otras ayudas del PERTE, como es el campus para el que necesitan 50 millones de euros, al tiempo que ha instado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a "dejar de quejarse" y "empezar a cumplir con sus obligaciones" como jefe del Consell, tras afearle que no haya dado "ni un euro" a este clúster.

Mientras, ha reivindicado que el Gobierno de España "está impulsando un sector estratégico para la Comunitat Valenciana con una inversión de más de 23 millones de euros" entre la línea de cátedras chip y las misiones chip que "lidera la ministra Diana Morant".

En ese sentido, Muñoz ha lamentado que Mazón "pida ahora una reunión dos años después de que el Gobierno se pusiera manos a la obra con el clúster el microchip" y ha considerado que el jefe del Consell "tiene que dejar de quejase y empezar a cumplir con sus obligaciones como 'president'".

Además, el síndic socialista ha incidido en que la Generalitat "no solo no ha invertido ni un euro en este sector, sino que se ha quedado fuera de las ayudas de Industria". Además, ha criticado que este viernes Mazón acudiese al Fórum de Semiconductores "a hacerse la foto, quejarse, pedir y no hacer absolutamente nada".

Frente a ello, Muñoz ha recalcado en que el Gobierno de España "ya ha puesto el objetivo" en la región, "invirtiendo más de un tercio de todo el dinero del PERTE chip de España en la Comunitat Valenciana". "Si de verdad la Generalitat quiere apostar por un sector estratégico valenciano que ya lidera el presente pero que, además, determinará el futuro, debe invertir en él", ha recomendado a Mazón.

Por ello, ha propuesto que la Generalitat financie el proyecto que debe presentar el clúster para optar a otras ayudas del PERTE, "como es el campus para el que necesitan 50 millones de euros" y que además, "aclare con qué presupuesto va a ayudar a este sector".