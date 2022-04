PSPV sobre la situación de Bellver en Azud: "El PP debería tomar medidas y dejar de reivindicar el legado de Barberá"

Muñoz asegura que el caso se centra en la época de la exalcaldesa que no necesitaba a los socialistas para tomar decisiones

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha señalado, preguntado por si el vicepresidente segundo de la Cámara autonómica y diputado del PP, Jorge Bellver, debería dimitir por su posible investigación en el caso Azud, que el PP "debería tomar medidas" y de dejar de reivindicar el legado de la exalcaldesa Rita Barberá, al tiempo que ha defendido que la "limpieza" de los socialistas valencianos "está fuera de toda duda".

No obstante, ha indicado que es "una decisión que tiene que tomar el propio Bellver y el PP", aunque ha recalcado: "Las informaciones que van saliendo sí que son preocupantes y el PP debería actuar en consecuencia". En ese sentido, ha señalado que en el PSPV "siempre" que ha habido un caso similar ha actuado "con contundencia" ya que, por "una cuestión de regeneración democrática y de limpieza", es necesario que los partidos políticos "actúen".

Así, ha subrayado que el PSPV ha tomado además decisiones en este caso concreto en el que había una persona implicada y "fuimos muy contundentes con esta situación". No obstante, ha insistido en que depende de los propios partidos políticos y en este caso es el PP "el que debe tomar las decisiones adecuadas".

Preguntado por si coincide con Cs en que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra (Compromís) debería dimitir por la presunta ocultación de información en el caso de abusos sexuales a un menor tutelada cometidos por su exmarido, ha replicado: "Son casos absolutamente diferentes y cada partido tendrá que tomar sus propias decisiones".

En ese sentido, ha recalcado que "Azud es un caso importante porque afecta al PP de la época de la exalcaldesa Barberá" y en ese sentido ha señalado: "A mí me parece bastante curioso que la síndica y potavoz municipal del PP, Maria José Catalá, y el PP en su conjunto estén reivindicando la época de Barberá cuando su mano derecha presuntamente estaba en el centro de este caso de corrupción", en referencia al exvicealcalde Alfonso Grau.

Así, ha asegurado que el PSPV "no ha tenido acceso al sumario" y ha cuestionado si el PP lo tiene porque "una de las imputadas, que es sobrina de Barberá, trabaja ahora como asesora de Catalá".

Por tanto, ha recalcado, "no se debe perder la idea que se trata de un caso fundamentalmente basado en el Ayuntamiento de València en la época de Barberá y ahora que muchos la reivindican deberían hacer un pensamiento y al menos no reivindicarlo con tanta contundencia y dar explicaciones de lo que ha pasado porque algunos que están en el caso tenían un hilo directo y trabajaban mano a mano con el PP".

Asimismo, preguntado por el hecho de que el síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, defienda al empresario Jaime Febrer, imputado en este caso, ha recordado que ya dio explicaciones en su momento y ha recordado que él defiende diferentes personas en diferentes casos. No obstante, ha afirmado que es "compatible su labor política con su labor profesional".

Preguntado por si es antiestético que ejerza de abogado en este caso como señala la oposición, ha apuntado que "son ya valoraciones que se hacen de carácter político", pero Mata "siempre ha sabido diferenciar muy bien su labor política de la profesional".

Asimismo, se ha referido a la imputación del exedil socialista y exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio y el exresponsable de las Finanzas del PSPV José María Cataluña y al respecto ha comentado que son "situaciones que se producen y es importante ver el tiempo y el contexto en el que han ocurrido".

MAYORÍA ABSOLUTA DEL PP

Así, ha apuntado que "las decisiones entonces estaban en la mano de ese PP de Barberá que tenía mayoría absoluta y no necesitaba al PSPV para tomar decisiones". En esta línea, ha mantenido que se están investigando estas circunstancias y "lo importante es ver si ha habido unos resultados ya que, con mayoría absoluta, el resultado se producía únicamente si el PP decía adoptar decisiones sin que fuera necesario el concurso del PSPV".

Preguntado por qué entonces presuntamente se les sobornó si su actuación no era necesaria, ha comentado que no tiene acceso a todo el sumario, pero "sí que es cierto que no era necesario" el PSPV. "Es una cuestión de sentido común, esto se centra en el Ayuntamiento de València en una época en la que el PP tenía mayoría absoluta y curiosamente se sigue reivindicando esa herencia lo que resulta curioso en términos de regeneración democrática y limpieza", ha recalcado.

Al respecto, sobre la falta de la labor fiscalizadora de la oposición, ha replicado que "esta labor está encima de la mesa": "Somos un partido que ha gastado muchísimo dinero en fiscalizar la corrupción del PP durante muchísimos años".

Por ello, ha recalcado: "La limpieza del PSPV está fuera de toda duda, desde el primer momento hizo una labor fiscalizadora que nos ha permitido expulsar la corrupción de las instituciones y que desde 2015 no conozcamos más casos". "El PSPV no solo luchó contra corrupción sino que desde que tiene responsabilidades ha sido un Gobierno absolutamente limpio", ha apostillado.