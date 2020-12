El PSPV ve "agridulce" la abstención de Cs a los presupuestos y reafirma su lealtad al Botànic

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic socialista, Manolo Mata, ha valorado con "sentimiento agridulce" la abstención de Cs a los presupuestos de la Generalitat para 2021 y su rechazo a la ley de medidas fiscales o acompañamiento al no prosperar la bajada de impuestos que pedía. En todo caso, ha reafirmado la "lealtad" del PSPV a sus socios (Compromís y Unides Podem) y ha destacado que es un avance que un partido de la oposición se abstenga.

"No me importa el qué, sino el quién", ha declarado tras finalizar el voto telemático y antes de la votación final de las dos leyes en el último pleno de Les Corts de 2020. Ciudadanos ha tomado esta decisión porque Compromís y UP no han aceptado su última propuesta de bajada fiscal para las clases medias.

Mata ha insistido en que es "el mejor presupuesto de la historia" y el mejor posible en tiempos de pandemia. "La voluntad era ampliar la base, tenemos que trasladar a los valencianos que esto no es cosa de un gobierno", ha defendido con el ejemplo de los acuerdos con la oposición en diputaciones y ayuntamientos.

Pero ha rehusado enrocarse en "posiciones de matices que impiden sumar, sumar y sumar cuando muere la gente y está muy enferma" y ha sostenido que "al final, todo el mundo puede encontrar explicaciones para lo que hace". El problema, a su juicio, es el comportamiento y "la forma de explicar las cosas".

Dicho esto, el también vicesecretario del PSPV ha sostenido que la abstención "se puede afrontar de muchas maneras: con lealtad y calado, haciendo manifestaciones de diferencias o yéndote". "Desde 1979, los socialistas nunca hemos huido de nuestras responsabilidades y somos leales", ha proclamado a los periodistas.

Por eso ha justificado que continúen apoyando un presupuesto que "podía haber sido mucho mejor para la sociedad valenciana", además de para visualizar que la polarización tiene soluciones: "No hemos podido llegar hasta el final, pero es un avance muy importante que un partido de la oposición se integre en muchos ámbitos e incluso se abstenga".

Y ha resaltado que "la realidad" es que la reforma global presentada conjuntamente por el Botànic en un "pack" en materia de impuestos de patrimonio, residuos y otros "suponía un incremento de la recaudación de cerca de 36 millones". De hecho, ha recordado, en la reforma fiscal iniciada en 2017, la Generalitat dejó de recaudar 77 millones.