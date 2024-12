Publicacions de la UV, la más premiada con el Sello de Calidad en Edición Académica CEA-APQ en monografías

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho monografías, publicadas por Publicacions de la Universitat de València (PUV), han sido distinguidas con el Sello de Calidad en Edición Académica CEA-APQ. De esta manera, la editorial de la UV se convierte en la que mayor número de reconocimientos recibe de entre las 12 universidades premiadas en esta segunda edición de la convocatoria.

Este reconocimiento está gestionado por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y avalado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), según ha informado la institución académica en un comunicado.

El resultado se dio a conocer el pasado jueves, 19 de diciembre, por la UNE. 40 monografías individuales, de 12 editoriales universitarias y científicas, han obtenido el Sello de Calidad en Edición Académica CEA-APQ, en la segunda convocatoria de este nuevo reconocimiento de calidad nacido en 2023.

Un total de 28 de estas monografías pertenecen al área de Arte y Humanidades, diez a Ciencias Sociales y Jurídicas, una a Ingeniería y Arquitectura y una a Ciencias de la Salud. PUV ha presentado ocho monografías a esta convocatoria y las ocho obras han logrado el reconocimiento.

El Sello tiene como objetivo "reconocer las mejores prácticas dentro de la edición científica española y convertirse en un signo distintivo que tanto las agencias de evaluación de la actividad investigadora como la comunidad académica e investigadora podrán identificar fácilmente".

La directora de PUV, Teresa Ferrer, ha expresado su "satisfacción" por este resultado, que les convierte, por segundo año consecutivo, en la editorial universitaria con mayores distinciones del país. "Es un orgullo haber obtenido el sello de calidad para el máximo de monografías presentadas por una editorial universitaria en esta segunda convocatoria, así como obtuvimos el máximo en la convocatoria anterior", ha destacado.

Con este reconocimiento ANECA-FECYT pone en valor las publicaciones en forma de monografías y reconoce las buenas prácticas editoriales y la calidad de nuestras propuestas. El acto de entrega de estos reconocimientos se celebrará en la sede de ANECA la próxima primavera.

Además de una vía para promover y estimular la calidad en la edición académica, el Sello de Calidad en Edición Académica CEA-APQ constituye un indicio de calidad de las publicaciones para la evaluación de los méritos de la actividad investigadora, reconocimiento que queda expreso en los criterios de evaluación de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, y en los criterios de evaluación de ANECA para los sexenios de investigación y para el programa ACADEMIA.

NUEVE INDICADORES

Este Sello CEA-APQ certifica que estas monografías cumplen con los nueve indicadores exigidos en cuanto a calidad y transparencia informativa (identificación de la monografía, disponibilidad electrónica e inclusión de metadatos), calidad de la política editorial(disponibilidad de comité científico o editorial y política editorial de la entidad editora).

Igualmente, cumplen con la calidad sobre el proceso editorial y de evaluación científica(instrucciones para la presentación de manuscritos, información sobre el proceso de selección de manuscritos, informes externos de evaluación y comunicación motivada de la resolución de la publicación de la obra).

Las monografías premiadas pertenecen a las universidades de Barcelona, Complutense, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, León, Oviedo, Politécnica de Valencia, Valladolid, Centro de Investigaciones Sociológicas y Universitat de València.

Las monografías de PUV que han obtenido el Sello de Calidad en Edición Académica (2024) son las siguientes: '1 d. C. (después de ChatGPT). Inteligencia artificial generativa en la educación superior'; 'El discurso turístico de guerra y su traducción al alemán. Los folletos sobre la Ruta de Guerra del Norte (1938)'; 'Estéticas perdidas. Un encuentro con las sensibilidades olvidadas'; 'La saviesa de transmissió aràbiga en la Mediterrània occidental. El 'Llibre de paraules i dits de savis i filòsofs' (1291-1294) de Jafudà Bonsenyor'.

También lo han recibido 'La vida al por menor. Cultura material de moriscos y cristianos viejos en la Castilla del siglo XVI'; 'Pragmatic markers in World Englishes'. 'Kind of' and 'Sort of' as a case in point'; 'Supremachist Constructions of Gender in Multiplatform Fictional Narrations and Patriarchal Statism. From conceptual representation to socio-political projection'; 'Vida y muerte del Bacalao. Usos, transformaciones y olvidos en un proceso de patrimonialización cultural'.