Puig asegura que "hay que tener voluntad de acuerdo" para formar Gobierno e insta a superar "la fronterización"

Publicado 17/09/2019 13:39:04 CET

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado que para conformar un nuevo Gobierno central "hay que tener voluntad de acuerdo" y ha instado a superar "la fronterización, el partidismo y la crispación" porque si se mantienen "quien va a perder realmente va a ser el país" y "va a ser muy difícil" hacer una España "como se merecen los ciudadanos".

El responsable autonómico, que ha considerado que "no se puede permanecer sin Gobierno" y con "inestabilidad", se ha pronunciado de este modo tras participar en la inauguración de la Feria Hábitat Valencia, preguntado por si cree que se llegará a un acuerdo para conformar el Ejecutivo central.

"No tengo ni la más remota idea. Todas las perspectivas que en este momento aparecen se alejan de la formación de Gobierno. A mí me parece, sinceramente, una mala noticia. Lo he dicho en reiteradas ocasiones", ha respondido el jefe del Consell.

Así, ha señalado que el país "no puede permanecer sin gobierno y con esta inestabilidad en la que llevamos ya cinco o seis años instalados". "Esto no es razonable porque vivimos en un mundo absolutamente cambiante, con tantos inputs como estamos viendo con el tema del petróleo, con el Brexit o con la desaceleración de la economía en Alemania. Todo esto exige voluntad de acuerdos muy importantes", ha planteado.

Ximo Puig ha subrayado que "si no hay acuerdos, si no hay voluntad de acuerdo y nos mantenemos en la fronterización va a ser muy difícil hacer un país como se merecen los ciudadanos".

En este punto, preguntado por las negociaciones para conformar el Ejecutivo central y por si el consenso es más complicado de alcanzar en Madrid que en la Comunitat Valenciana y en València donde se reeditaron sus gobiernos de coalición tras las pasadas elecciones, Puig ha apuntado que es una cuestión que se tendrá que hacer "en Madrid" y que en el caso valenciano se hizo el trabajo que se debía hacer.

CIRCUNSTANCIAS DIFERENTES

"No sé. Eso lo deberá preguntar en Madrid. Nosotros aquí hicimos nuestro trabajo", ha expuesto, al tiempo que ha insistido en la necesidad de que haya "voluntad de acuerdo" y ha aludido de nuevo a la "situación de crispación" que hay "en la política española".

"Las circunstancias también he de decir que son diferentes. En España se exige el concurso de distintas fuerzas y hay una situación de crispación en la política española que está ahí. Creo que o superamos la fronterización, el partidismo, la crispación o quien va a perder realmente va a ser el país", ha aseverado.