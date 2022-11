Puig destaca "la alta sintonía" con los agentes sociales con unas cuentas para "la transformación social y económica"

La CEV pide "eficacia y redoblar los esfuerzos", UGT no ve "ningún defecto" y CCOO está "satisfecho" y estudiará mejoras

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado "la alta sintonía" alcanzada con los agentes sociales en torno a unos Presupuestos para "la transformación social y económica" de la Comunitat en 2023. Por su parte, desde la patronal autonómica agradece la inyección al tejido productivo y pide "mayor agilidad y redoblar esfuerzos", mientras que UGT no ve "ningún defecto" en las cuentas y CCOO señala que en términos generales están "satisfechos" y estudiarán mejoras.

Puig se ha reunido con el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez; la secretaria general de CCOO-PV, Ana García, y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, junto al conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, para analizar las cuentas de 2023 ascienden a 28.438 millones de euros, un 1,7% más que en 2022, mientras que el gasto real, quitando las operaciones financieras, asciende a 22.116 millones de euros, un 6,8% más que en 2022, cuya inversión fue de 20.716 millones.

Al respecto, ha destacado que se trata de unas cuentas que "refuerzan el estado de bienestar y promueven la transformación económica" de la Comunitat y ha resaltado la "alta sintonía" mostrada ante un Presupuesto "equilibrado, sensato y de transformación" que destina más de un 83% a gasto social y que aumenta las partidas para las políticas de creación de empleo.

Puig ha indicado que, un año más, se demuestra que la "seña de identidad" del Consell es "la concertación, el diálogo y la capacidad de trabajar" junto a patronal y sindicatos "por la estabilidad" para "generar las mayores oportunidades" en beneficio de la ciudadanía.

En ese sentido, ha destacado que las grandes líneas de actuación de las cuentas son "la lucha contra los efectos de la crisis provocada por la inflación, el apoyo a los sectores productivos para retomar la senda del crecimiento y el refuerzo de los servicios públicos fundamentales, que superan la media española de inversión por habitante" y dirigen sus máximos esfuerzos a "vigorizar" la Sanidad, la Educación y los servicios sociales y a consolidar la transformación del modelo económico.

"REDOBLAR LOS ESFUERZOS"

Por su parte, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, que ha participado por videoconferencia, ha agradecido el aumento de las partidas para apoyar a los sectores productivos, algo que es "fundamental" en este contexto económico, aunque ha lamentado que "sigue lejos del apoyo que reciben otras empresas de nuestros entorno con el que competimos". Por ello, ha pedido "redoblar los esfuerzos" para impedir que se destruya tejido productivo y empleo.

Asimismo, advierte de que "el apoyo definitivo" del Consell al tejido empresarial dependerá de que los planes y programas se ejecuten al cien por cien con "eficacia y eficiencia" en este contexto que requiere "una mayor agilidad administrativa y una reducción fiscal sobre las empresas".

Por su parte, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, ha destacado que no ve "ningún defecto" a estas cuentas porque son "moderadamente expansivas, tratan de solucionar los problemas de los ciudadanos con más necesidades y también reservan recursos para inyectar en la actividad económica".

REFORMA FISCAL ACERTADA

Asimismo, ha planteado que la reforma fiscal planteada es la fórmula más acertada para hacer frente a las consecuencias de la inflación en las familias con menores ingresos al ser "la más rápida" ya que la otra solución posible, la concesión de ayudas directas, es una vía "mucho más compleja" porque requiere de "una gran burocracia y de un número de funcionarios".

Sáez, ha resaltado que el gasto por habitante incluso supera la media nacional. No obstante, ha señalado que esto "no nos debe llevar a ningún consuelo porque se requiere "una solución definitiva tanto al modelo de financiación como a los 40.000 millones de deuda" por la infrafinanciación, que "no es moco de pavo".

Del mismo modo, la secretaria general de CCOO-PV, Ana García, ha señalado que en términos generales están "satisfechos" porque se trata de unas cuentas "expansivas para intentar cubrir determinados déficit". No obstante, realizarán un análisis "más exhaustivo" por si pueden mejorarse algunas partidas y en ese sentido contrastarán si las cuestiones "prioritarias" que CCOO entregó al Consell en un comunicado "se han tenido en cuenta".

Asimismo, respecto a los 1.300 millones que se incluye todos los años por la infrafinanciación autonómica ha urgido también ha resolver el cambio de modelo para "no tener que volver a pintar" esta partida ni generar una deuda "ilegítima".