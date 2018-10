Puig incidirá en la financiación en la reunión con Sánchez en Castellón: "Con música o no, la letra es la misma"

Publicado 19/07/2018 15:15:43 CET

Lamenta que Catalunya no participe en el CPFF y valora el "nuevo talante" del Gobierno con los objetivos de déficit

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que incidirá en la cuestión de la financiación autonómica en la reunión informal que mantendrá este viernes en Castellón con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del encuentro oficial previsto para septiembre. "Es evidente que con música o sin música, la letra es la misma: la Comunitat Valenciana debe tener lo que se merece", ha dicho el jefe del Consell.

Así lo ha afirmado en una entrevista a la Cadena SER, recogida por Europa Press, preguntado por si podrá reivindicar una mejor financiación autonómica a Sánchez "con la música de The Killers de fondo", en alusión a la coincidencia de la reunión con la segunda jornada este viernes del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), en la que actúa la banda de Las Vegas.

Puig ha remarcado que no asistirá a los conciertos del FIB porque coincide con el seminario del Consell en Castalla (Alicante), pero sí que irá a Castellón para el encuentro con Sánchez. En cualquier caso, ha subrayado que se trata de una reunión informal y que la oficial tendrá lugar "cuando corresponde, en septiembre, y donde corresponde", en La Moncloa, ya que ha indicado que la ronda de Sánchez con presidentes autonómicos siguen el criterio de la fecha de la aprobación del estatuto de autonomía. "Ahí no hay nada que decir, no podemos decir nada", ha aseverado.

Sí ha saludado el "gesto" del presidente del Ejecutivo de programar una reunión al margen de la formal, pues "lo fundamental es hablar". De hecho, ha asegurado que ya ha hablado "bastantes días por teléfono" con Sánchez, por lo que este viernes incidirá "sobre lo que él ya sabe: necesitamos acciones concretas para 2018-2019 y cambiar el modelo (de financiación) para que garantice la singularidad de los territorios y la igualdad entre ciudadanos".

En este contexto, el jefe del Consell ha valorado positivamente que los nuevos objetivos de déficit y deuda que marcará este jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como "un nuevo tiempo y una nueva atmósfera que ya está demostrando un nuevo talante" del Gobierno. Ahora bien, ha insistido en que se concrete más, mediante "acciones de carácter inmediato".

Por tanto, ha garantizado que "la letra va a ser la misma que le cantábamos a Rajoy: Ahora se la cantamos a Sánchez y se la cantaremos a quien sea", con el objetivo de superar el "hartazgo" ante el desequilibrio de la Comunitat en financiación.

Preguntado sobre si los avances serán un primer paso para un mayor endeudamiento, ha precisado que la deuda se puede ver tanto como lo que debe la Comunitat como lo que debe España a la región. "Lo que a algunas comunidades como Galicia se le ha dado como financiación ordinaria, a nosotros se nos ha dado como crédito", ha lamentado al respecto, lo que ve como una "asimetría" e "injusticia de base".

Para solucionarla, ha abogado por mutualizar la deuda o que el Estado la asuma directamente, "por la menos la parte que corresponde a la infrafinanciación". "Sabemos que aquí ha habido despilfarro, mala gestión y corrupción, y esa parte evidentemente la tenemos que asumir los valencianos", ha enfatizado, para reiterar que "la parte sustancial de la deuda tiene que ver con la infrafinanciación". En definitiva, "es de una lógica aplastante y éticamente irreprochable que finalmente se sustancie su equilibrio".

IRRITADO POR FEIJÓO

Puig ha vuelto a criticar así las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de que sería un error "moral y económico la condonación de la deuda a algunas comunidades". "Lo que es inmoral es mantener el estado de desigualdad que vivimos en España entre unos ciudadanos y otro", ha aseverado, y ha añadido que se "irrita bastante" cuando oye al 'popular' en estos términos.

"Lo que exigimos simplemente es respeto a los valencianos", ha reivindicado, para poner como ejemplo que "si recibiéramos los recursos por habitante de Galicia habríamos equilibrado el presupuesto".

"SE EQUIVOCA CATALUNYA" AL NO IR AL CPFF

Por otro lado, cuestionado por el hecho de que Catalunya no vaya a estar presente en el CPFF, Ximo Puig ha remarcado que "las reuniones bilaterales también se van a producir por parte de la Comunitat con el Ministerio de Hacienda", aunque ha valorado como un "error" que no asista al órgano.

"Tampoco nos va bien que un aliado posible no esté en ese debate multilateral; se equivoca Catalunya y no favorece a los ciudadanos de Catalunya esa actitud", ha manifestado, si bien considera que "ese es su problema" y que el objetivo del Gobierno valenciano sigue siendo hablar del "buen inicio" que suponen los nuevos objetivos de déficit. También ha marcado como meta para el CPFF que aborde los Presupuestos de 2019 y la "generación de confianza" en los mercados.