Reabierta casi dos años después de la dana la iglesia Nuestra Señora de Gracia de La Torre

Reabierta dos años después de la dana la iglesia Nuestra Señora de Gracia de la pedanía de La Torre, en la ciudad de València. - VICTOR GUTIERREZ

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parroquia Nuestra Señora de Gracia, de la pedanía de La Torre, en la ciudad de València, ha reabierto sus puertas casi dos años después de la dana de octubre de 2024 y tras concluir los trabajos de reconstrucción a los que ha tenido que ser sometida por los daños que le causaron las inundaciones provocadas por ese temporal.

El templo ha reabierto este sábado durante una celebración llevada a cabo por la tarde y presidida por el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent.

Este domingo, a las 12.30 horas, ha tenido lugar en esta iglesia una misa de acción de gracias en sufragio de los fallecidos que ha estado presidida por el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Arturo García.

"La comunidad parroquial afronta la reapertura teniendo especialmente presentes a las familias del barrio que fueron víctimas de la dana y, de manera particular, a aquellas que perdieron a sus seres queridos", ha señalado el párroco de Nuestra Señora de Gracias, Salvador Pastor Abril, en una carta dirigida a los vecinos, según ha informado el Arzobispado de Valencia en un comunicado.

"La dana ha dejado en la comunidad ese estilo de todos por todos, de familia, de vínculos estrechados y de mayor conciencia de pertenencia", ha agregado el sacerdote.

La pedanía valenciana de La Torre fue una de las zonas afectadas por la dana. La parroquia de Nuestra Señora de Gracia se convirtió, 24 horas después de las inundaciones, "en centro neurálgico de distribución de ayuda en la zona".

Con motivo de la reapertura y dedicación del templo, la parroquia recibirá por primera vez la visita de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, que permanecerá en el barrio de La Torre del 2 al 4 de octubre. La visita ha sido organizada por esta iglesia con la colaboración de las comisiones falleras, las asociaciones del barrio y la Alcaldía de pedanía.