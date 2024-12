El rector de la UMH cree que el fallo del TSJCV sobre Medicina en la UA tiene "más argumentos políticos que jurídicos"

Ruiz emplaza al "examen más profundo" de los servicios jurídicos para decidir si se recurre ante el Tribunal Supremo

ALICANTE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Juan José Ruiz, ha asegurado este martes que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que confirma el decreto del Consell que autoriza Medicina en la Universidad de Alicante (UA) se basa en "argumentos más políticos que jurídicos", y cree que sus fundamentos jurídicos "son muy flojos".

Así ha valorado en una rueda de prensa la resolución de la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, cuyos magistrados han desestimado el recurso interpuesto por la UMH contra el decreto que autoriza Medicina en la UA.

Igualmente, ha apuntado que es una sentencia "injusta" porque "no valora adecuadamente las evidencias presentadas, incluso comete errores de bulto como citar mal la testifical".

El rector califica de "error gravísimo" que el "informe clave en el que se basa casi toda la sentencia" proceda de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud y, en este sentido, ha citado un email de la persona "que firma" el documento en el que reconoce que esta entidad no es competente.

"En relación a las solicitudes del informe, les indicamos que la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud no es el órgano competente dentro de la Conselleria de Sanidad para hacer ese informe preceptivo, sino el Servicio de Inspección, Autorización, Acreditación y Registro de Centros y Servicios Sanitarios, también de la Conselleria", dice el correo electrónico que ha leído el rector.

Ruiz también ha criticado que la sentencia atribuya a ese "insólito informe de última hora" las cualidades de "favorable y actualizado". "Una simple lectura del más lego de nosotros descarta ambas cosas. Ni es favorable ni está actualizado, porque empieza diciendo que se basa en el informe de 2019", ha apuntado.

RECURSOS HOSPITALARIOS

El máximo representante de la UMH ha indicado que la Universidad considera que la sentencia "reconoce la suficiencia de recursos hospitalarios previstos en la memoria Aneca del grado en Medicina de la UA y la ausencia de necesidad de incrementar los recursos económicos de la citada universidad para el desarrollo de esta titulación".

Por tanto, considera que "de esta forma estarían garantizados los derechos" de los estudiantes de Medicina en la UMH para realizar las prácticas hospitalarias "en los mismos centros y en las condiciones actuales". "No es necesario que compartamos recursos hospitalarios", ha recalcado.

Ruiz ha afeado a la rectora de la UA, Amparo Navarro, que "el mismo día en el que la sentencia declara y valida esta suficiencia de recursos para la UA solicite realizar prácticas en hospitales concertados con la UMH". "Esto no es sostenible ni coherente. O una cosa u otra. No se puede decir que se tienen todos los recursos para ganar una sentencia y luego 'quiero más'", ha apostillado.

El rector ha reiterado que el recurso --desestimado por la sentencia-- que interpuso esta institución académica tenía como principal razón "proteger a los estudiantes de Medicina de la UMH" y garantizar la sostenibilidad del Sistema Universitario Valenciano.

NO DESCARTA RECURSO

El rector de la UMH no ha indicado si la Universidad presentará o no un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) hasta que los servicios jurídicos "no hagan un examen más profundo".

En este sentido, ha reiterado la postura de la UMH, dada a conocer este lunes en un comunicado, por lo que "respeta" la resolución judicial, pero no comparte "en absoluto" la mayoría de sus argumentos, ni tampoco el fallo.

De otro lado, Ruiz ha mostrado la "voluntad de colaboración" de la UMH con la Generalitat y la UA, "siempre salvaguardando los derechos del estudiantado, que quedan consolidados con esta sentencia".

"Es una pena. Creo que los estudiantes de Medicina de la UA se hubieran beneficiado mucho si se hubiera admitido esta colaboración que hemos propuesto desde el principio. Nuestra voluntad de colaboración en el sistema público sigue siendo absoluta", ha sentenciado.

Además, el rector de la UMH ha resaltado que la Generalitat "ya no forma parte del proceso ya que se ha allanado, por lo que ni siquiera ha sido notificada".