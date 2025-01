Redondo aboga por seguir subiendo el SMI y no entra en si tiene que tributar IRPF: "No conozco el fondo de la cuestión"

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apostado por que el salario mínimo interprofesional (SMI) "siga subiendo" para que las familias, y en especial las mujeres, "puedan llegar correctamente a fin de mes". No obstante, ha evitado posicionarse sobre si se tiene que mantener exento de tributar en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF): "No se lo puedo decir porque no conozco el fondo de esta cuestión".

En cualquier caso, en declaraciones a los medios este jueves antes de reunirse con el equipo de Atenpro en València, ha subrayado que lo importante es que el Gobierno de España "sigue subiendo" el SMI y está "empeñado" en que "se siga pagando más y se siga incrementando" esta cuantía.

De hecho, ha asegurado que el salario mínimo está "garantizado" y ha reivindicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "lo ha subido casi un 50 por ciento en los últimos años". "Es una buena noticia que ahora esté en los 1.138 euros y que lo que necesitamos es que siga subiendo (...), en eso trabajamos y en eso seguimos empeñados", ha expuesto.