La Reina aboga por la "integración plena" de personas sordociegas y alaba la labor de los intérpretes

La reina Doña Letizia ha subrayado la necesidad de lograr "la accesibilidad universal" y la "integración plena" de las personas sordociegas y ha tenido un especial reconocimiento a la labor de los intérpretes que, de forma "admirable", cada día consiguen que "un ser humano sordo y ciego salte por encima del silencio y de la oscuridad".

Doña Letizia se ha pronunciado así en su discurso durante la celebración del Día Internacional de las Personas Sordociegas, que se ha desarrollado en la explanada del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante). La capital turística de la Costa Blanca ha acogido la quinta Asamblea Anual de la Federación Mundial de Personas Sordociegas y de la XI Conferencias Mundiales Helen Keler.

Su Majestad ha hablado de la necesidad del "desarrollo integral" de las personas sordociegas y de "reducir vulnerabilidades" para lograr "la accesibilidad universal" y la "integración plena" de esas personas. Asimismo, ha definido la sordoceguera como "una discapacidad única y diferenciada" que requiere de los servicios de un guía-interprete.

"No solo es necesaria la comprensión de la sociedad de lo que significa no ver y no oír, es esencial transmitir que todas esas demandas van acompañadas de un deseo profundo de aspirar a tomar sus propias decisiones y de vivir de un modo pleno", ha afirmado.

Así, ha agregado que "conseguir que cada día un ser humano sordo y ciego consiga saltar por encima del silencio y de la oscuridad es un logro admirable"; por lo que ha transmitido su "reconocimiento y respeto" al trabajo de los intérpretes.

Al término del acto, la reina ha iniciado una serie de reuniones en el edificio consistorial con entidades de personas sordociegas y con representantes políticos.

A la jornada, ha asistido también la ministra de Sanidad, Carmen Montón, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, entre otras autoridades.

Previamente, representantes de las entidades de personas sordociegas han leído un manifiesto en el que han reclamado como "urgente" el reconocimiento de la sordoceguera como una discapacidad "única con rango de ley" que garantice el disfrute de sus derechos. Igualmente, han solicitado la elaboración de un censo oficial para conocer el número de personas con esa discapacidad.

Además, han demandado a las administraciones públicas la aplicación "efectiva" del derecho a disponer al intérprete que garantice el derecho a la comunicación. Finalmente, han expuesto la necesaria "concienciación y garantía" de los recursos económicos para desarrollar los programas que dan la accesibilidad universal. "Solamente" si se cumplen esos requerimientos se cumplirá con el lema: "Nuestros derechos, nuestras voces lideran el camino", han aseverado.