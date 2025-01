Requena critica que Mompó le "deja en la calle" en una reunión sobre ayudas de la Fundación Amancio Ortega

La Diputación aclara que han asistido los cuatro municipios que pidieron el encuentro y que se informó de ello al alcalde

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Requena (Valencia), Mario Sánchez, ha denunciado que el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, le "deja en la calle" en una reunión de la corporación provincial sobre las ayudas de la Fundación Amancio Ortega a los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre.

"Estoy en la Diputación de Valencia para pedir explicaciones al presidente --Mompó-- sobre por qué han dejado a Requena, municipio afectado por la dana, fuera de las ayudas. He venido junto a alcaldes y alcaldesas de Riba-Roja, Quart de Poblet y Loriguilla y el teniente alcalde de Vilamarxant", ha manifestado en un mensaje en la red social X.

Sánchez expone que este martes les indicaron desde Presidencia de la Diputación "el procedimiento a seguir para asistir a la reunión" y recalca que lo han "seguido a rajatabla". Sin embargo, acusa al presidente Mompó, en una "decisión exclusiva", de "dejarle en la calle". Y añade: "No a mí, sino a todos los requenenses a los que represento".

Para el responsable municipal, se trata de una "falta de respeto intolerable que no vamos a permitir". "Nunca había vivido algo así, sea cual sea el color político, desde que entramos al Ayuntamiento en 2015. Una auténtica vergüenza", ha señalado.

El alcalde de Requena precisa que Mompó finalmente ha salido a saludarle "cuando ha terminado la reunión a la que no me ha dejado entrar" y ha defendido que él, al contrario que el líder provincial, "sí guarda respeto institucional". "Le he trasladado mi voluntad de defender siempre y en cualquier situación los intereses de los requenenses", ha especificado.

"NO PERJUDICAR AL RESTO"

Desde la Diputación de Valencia han indicado a Europa Press que la reunión se había convocado con los cuatro alcaldes que habían solicitado la misma (Riba-Roja, Quart de Poblet, Loriguilla y Vilamarxant) la pasada semana. "Ellos cuatro la solicitaron y se les dio fecha para hoy", han apuntado fuentes de la institución que preside Vicent Mompó.

Además, han argumentado que en "los últimos días" han recibido más peticiones de otros municipios sobre el reparto por parte de la Diputación de las ayudas de la Fundación Amancio Ortega a las localidades afectadas por la dana, pero es este martes "por la tarde/noche" cuando el alcalde de Requena "nos comunica que iba a venir".

Por ello, y con la intención de "no perjudicar al resto de municipios que también se habían quejado del reparto" de las ayudas de esta fundación, la Diputación estableció que el encuentro se mantendría "con los cuatro municipios que lo solicitaron", de lo que se informó "en un correo electrónico" al resto de localidades afectadas.

De hecho, han precisado que el propio presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha conversado sobre este asunto con el alcalde de Requena para exponerle los motivos de la postura de la corporación provincial al respecto. "Las explicaciones están dadas", defienden estas fuentes.