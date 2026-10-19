Rescatados una mujer y sus dos hijos del tejado de su casa inundada en Oliva - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y sus dos hijos que habían subido al tejado de su vivienda en Oliva (Valencia), inundada por las lluvias de la dana Adam, han podido ser rescatados por efectivos de la Guardia Civil.

Medios aéreos de la Benemérita, con profesionales del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), han localizado esta vivienda completamente inundada y, desde el tejado, han evacuado a una mujer y sus dos hijos, que solicitaban auxilio.

El Instituto Armado señala que, con motivo de este temporal de lluvias, se están desarrollando labores de rescate y evacuación de personas en la zona de Oliva-Piles y otras áreas del litoral sur de la provincia Valencia, con participación de medios aéreos y efectivos del GREIM, GEAS, Seprona, Servicio Marítimo, USECIC y Seguridad Ciudadana, junto con unidades de apoyo de otras provincias.

En Simat de la Valldigna, los guardias civiles están realizando cortes de acceso a zonas inundables, caminos y puentes sobre el río Vaca, como medida preventiva para garantizar la seguridad de la población.

La comarca de la Safor y, en concreto, poblaciones como Oliva, es una de las más perjudicadas por la dana. Junto a la Guardia Civil, otros cuerpos de seguridad están procediendo a realizar múltiples servicios de ayuda a la población.

Según precisan desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, gran parte de los rescates se realizan vía aérea por el difícil acceso, tanto con helicóptero de este organismo como de la Generalitat y otros cuerpos.

El dispositivo especial de refuerzo del Consorcio, que ya se activó el mismo sábado por la tarde, se mantiene activo al menos durante toda la jornada de hoy. También hay servicios a puntos como Miramar, aunque la mayoría se concentran a Oliva.

Junto a bomberos y BRIFO del Consorcio y bomberos forestales de la Generalitat, están activados también medianos del resto de servicios de bomberos de la Comunidad Valenciana y la UME.