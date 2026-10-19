Rescatados en la zona de la playa de Oliva: "Es una pesadilla, es incomprensible que en una noche pase esto"

Personas rescatadas en la zona de la playa de Oliva - EUROPA PRESS TELEVISIÓN

OLIVA (VALENCIA), 19 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Personas rescatadas durante este lunes en la zona de la playa de Oliva (Valencia), tras quedar sus viviendas afectadas por la dana Adam, tachan de "pesadilla" lo vivido en las últimas horas.

"Es incomprensible que en una sola noche pueda pasar esto: a las dos de la mañana me acosté y no había agua, y a las siete tenía hasta las rodillas", manifiesta una de ellas en declaraciones a Europa Press Televisión.

Esta afectada relata que se ha despertado con agua "por todo: dentro de casa, en el jardín, en la calle...". "La calle misma es para ir con barca", señala.

Según explica, su casa está ubicada junto a un riachuelo "que nunca se limpia" y estaba "lleno de cañas y de todo" antes del temporal. "Hay que decir las cosas --subraya--. No digo que si estuviera limpio no habría pasado, pero eso ayuda mucho".

Además, esta afectada indica que sus perros "también lo están pasando mal" y han estado "toda la mañana encima de la cama". "Es lo único que no se me ha mojado, no se podía estar en casa", lamenta.

Por último, destaca que los efectivos de la Guardia Civil "se han portado súper bien" durante el rescate. "Ahora voy a casa de un familiar y mañana ya veremos. Mañana más", concluye.

Otra afectada, también en declaraciones a Europa Press Televisión, se encontraba "todavía veraneando" en la zona con la intención de irse de Oliva esta misma semana.

"CREÍAMOS QUE ESTO NO IBA A PASAR"

"Ha empezado a llover y creíamos que esto no iba a pasar porque ya llevamos muchos años aquí y ha llovido mucho, pero no como ahora", relata, y señala que a primera hora de la mañana el agua ya les llegaba "por media pierna".

Y añade: "Es una planta baja con cuatro escalones, pero el agua ha entrado dentro. Se ha cargado el coche, la moto, la nevera que he comprado este verano... todo".

Esta afectada explica que su hija y su nieta han contactado con la Guardia Civil y posteriormente han sido rescatadas en helicóptero.

"Ahora nos vamos a casa", indica, tras señalar que han cogido lo que han "podido, lo más preciso", y agradecer la ayuda de los efectivos, que "se merecen lo mejor".