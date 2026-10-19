Restablecidas las líneas C1 y C2 de Cercanías Valencia

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VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha restablecido a las 18.30 horas de este lunes la circulación de los trenes de Cercanías de las líneas C1 (València-Gandia) y C2 (València-Xàtiva- Moixent), tras la interrupción del servicio este pasado domingo debido a las condiciones meteorológicas adversas por la dana Adam.

La reanudación de los servicios se ha producido una vez finalizada la inspección de las infraestructuras ferroviarias mediante trenes exploradores por parte de Adif y confirmadas las condiciones de seguridad para la circulación, informa la entidad pública en un comunicado.

En concreto, el primer tren en circular en la línea C2 ha sido el de las 18.30 horas, con origen València Nord y destino Xàtiva, mientras en la C1 el primero ha sido el de las 18.43 horas con origen Gandia y destino València Nord.

MEDIA Y LARGA DISTANCIA

También se recupera la circulación de los servicios de Larga Distancia que unen la Comunitat Valenciana con Catalunya, que desde este domingo estaban afectados en el tramo entre València y Alicante. El primer tren en circular es el Euromed con salida de València a las 19.12 horas y con destino Alicante a las 21.33 horas (este tren tiene origen en Barcelona, desde donde salió a 16.15 horas).

Paralelamente, según Renfe, recuperan la "normalidad" las conexiones de Media Distancia entre València, Alicante y Murcia y València-Albacete.

La información sobre el servicio y su evolución puede consultarse a través del personal de las estaciones, los teléfonos 900 41 00 41 y 912 320 320, el canal Whatsapp de Cercanías València y en X a través de los usuarios @CercaniasVLC y @inforenfe, así como en la web renfe.es.