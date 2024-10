Riba-roja vive una noche "traumática" por el "caos" de la DANA: "Está bloqueado todo, es como una ratonera"

El río se ha desbordado, ha roto dos puentes y ha dejado incomunicada la localidad: "Jamás habíamos visto esta cantidad de agua"

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Riba-roja de Túria (Valencia) ha vivido una noche "traumática" por el "caos" que han provocado los efectos de la DANA en la localidad, con centenares de trabajadores que han tenido que pasar la noche en empresas del polígono industrial al verse atrapados por el agua. "Una situación muy dramática (...), está bloqueado todo, es como una ratonera".

De esta manera lo ha explicado a Europa Press el alcalde de la localidad, Robert Raga, que ha asegurado que los daños provocados por el episodio de precipitaciones son "muy cuantiosos" en "todos los sentidos", especialmente en materia de infraestructuras. "Hay centenares de camiones y coches atascados en las calles del polígono, es un caos bastante importante", ha descrito.

Unos daños, ha indicado, ocasionados por el desbordamiento del río, que ha provocado la rotura de dos puentes, lo que a su vez ha provocado que el municipio haya quedado "incomunicado". "Está bloqueado todo, es como una ratonera", ha afirmado. Además, a ello se suma que este martes se tuvo que desalojar parte de la urbanización Masia de Traver hasta que "baje el agua".

Ha sido una noche "muy traumática" en Riba-roja, ha asegurado el responsable municipal, que ha subrayado que ni en el consistorio ni la Policía Local y los demás servicios "han descansado". "Estamos bloqueados por todos los sitios, jamás habíamos visto esta cantidad de agua en tan poco tiempo", ha reconocido.

Raga ha afirmado que no tienen constancia de que ninguna de las 51 víctimas mortales que deja el primer balance de fallecidos por la DANA en la provincia de Valencia se haya registrado en la localidad, aunque se ha mostrado "muy preocupado" por esta situación.

Paralelamente, ha explicado que el Ayuntamiento está evacuando durante la mañana de este miércoles a los trabajadores que han tenido que pasar la noche en empresas del polígono por el desbordamiento de ríos y barrancos, unos 800 en total. Además, ha habilitado dos colegios públicos como puntos de recolección de mantas y ropa de abrigo para ayudar a los afectados.

El municipio ha quedado "todo incomunicado" porque la autovía A-3 está "bloqueada" y el metro está sin servicio, por lo que los trabajadores no pueden regresar a sus casas. Ante esta situación, el consistorio, mediante sus servicios sociales, ha proporcionado servicio de comida y agua y ha ofrecido psicólogos a los afectados. Asimismo, ha fletado autobuses para trasladar a los trabajadores del polígono El Oliveral hasta el casco urbano.

EVACUACIÓN DE TRABAJADORES

El Ayuntamiento de Riba-roja ha informado de que las personas bloqueadas en el polígono El Oliveral que puedan acceder a pie pueden dirigirse al puente del polígono a la altura de la calle Pedra Piquers, donde se les dirigirá a la rotonda del Sector 12 y 13 para que les recoja un autobús para trasladarles a la población.

Además, y debido a la inhabilitación del puente sobre el río Turia, ha informado a los residentes de la zona norte de Riba-roja de que, en caso de necesitar atención urgente, deben dirigirse al Centro de Salud de L'Eliana, que atenderá a los pacientes según las indicaciones del coordinador médico del Hospital de Manises.

Asimismo, el consistorio ha indicado que el puente sobre el río Turia se encuentra cortado por desbordamiento y el acceso para los residentes de la zona norte es por l'Eliana o San Antonio de Benagéber. La única carretera que permanece abierta es la CV-370 en dirección Manises. No obstante, ha recomendado no realizar desplazamientos que no sean "estrictamente necesarios".