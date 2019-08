Ribó cree que el tratamiento de agua en acequias es "una buena idea", pero no está "convencido de que sea la definitiva"

Publicado 01/08/2019 15:45:00 CET

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica del Govern Valencià, Mireia Mollà y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en la presentación de la exposición 'Sin azul no hay verde', en el Museo de Ciencias Natural Jorge Gil - Europa Press

Mollà anuncia que las medidas comenzarán "de forma inmediata" aunque dice que será "cuando los técnicos consideren que es el mejor día"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado que el tratamiento de agua en las acequias para evitar nuevos vertidos que llevará a cabo la comisión técnica de playas es "una buena idea" y una "solución estupenda", aunque ha apuntado que no sabe si podrá resolver el problema. "Me parece una buena idea, no estoy convencido de que sea la idea definitiva, pero avanzaremos en esta dirección", ha subrayado.

Así se ha pronunciado este jueves el primer edil al ser preguntado por los medios de comunicación, después de que este miércoles la Comisión técnica permanente de playas acordara que las medidas más inmediatas en el tratamiento de las zonas afectadas por bacterias pasan fundamentalmente por el tratamiento y la desinfección, de manera intermitente, de las aguas puntualmente afectadas en la red de saneamiento, desde el punto de emisión, para así garantizar completamente la calidad de las aguas antes de que lleguen a las zonas de baño.

"Me parece una solución estupenda. No sé si podrá resolver el tema, pero tenemos que trabajar para que desaparezca, porque no es bueno que un día nos encontremos con una playa cerrada, de aquí, de Alboraia o Alcossebre, y otro día la podamos abrir", ha subrayado Ribó.

Asimismo, el alcalde ha resaltado que es una situación que hay que "erradicar". "Por desgracia parece una contaminación difusa a la que se le tiene que dar una gestión como la que se plantea. Me parece una buena idea, no estoy convencido de que sea la idea definitiva, pero avanzaremos en esta dirección", ha destacado.

Por su parte, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha anunciado que estas medidas comenzarán "de forma inmediata", aunque ha puntualizado que es una cuestión "técnica", por lo que arrancará "cuando los técnicos consideren que es el mejor día para hacerlo".

La consellera ha señalado que estas medidas se insertan en un plan que va "más allá de esta cuestión urgente y puntual" y ha apuntado que están realizando una radiografía en los municipios para "identificar cuáles son sus puntos débiles en gestión de aguas residuales que provocan vertidos que no son deseables".

"Deben estar bien conectados a la red y saben que tienen que hacer diferentes actuaciones. Hay muchas de ellas que tienen mucho impacto y alcance y tendrán que programarse por parte de los ayuntamientos", ha explicado, al tiempo que ha asegurado que se tomarán "medidas adecuadas para que lo que este año han sido episodios puntuales, que lógicamente no deben de volver a repetirse, año a año vayamos solucionando".