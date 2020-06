Ribó estudia si recurre la sentencia sobre la encuesta fallera y cree que es "una cosa que ya es muy vieja"

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha indicado este miércoles que el Ayuntamiento estudia si recurre o no el fallo de la Audiencia Nacional (AN) que ratifica la infracción "muy grave" del consistorio en la realización de la conocida como encuesta fallera, y ha remitido, preguntado por esta decisión judicial, a la nota de fuentes municipales sobre este asunto remitida ayer, aunque cree que este tema es "una cosa que ya es muy vieja".

"Ayer salió un comentario por parte del Ayuntamiento y todo lo que tenía que decir ya lo dije ayer", ha afirmado el primer edil, que se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer iniciativas en favor de una alimentación sostenible y saludable.

Así, preguntado por si tras el fallo de la AN tiene previsto pedir disculpas por la realización de la encuesta fallera y por si el consistorio se plantea recurrir esa decisión ante el Tribunal Supremo, ha remitido de nuevo al comunicado de fuentes municipales difundido la pasada jornada.

"En el documento que se publicó desde el Ayuntamiento se decía taxativamente que se iba a estudiar. No puedo decir más", ha planteado respecto a la posibilidad de presentar recurso. "No puedo decir más de lo que dije ayer. Es una cosa que ya es muy vieja. Todo lo que tenía que decir lo dije. Si lo vamos a hacer o no, como está en el papel. Se está estudiando, no puedo decir más en este momento. No tengo más información", ha agregado.

Fuentes municipales indicaron este martes, tras conocerse el fallo de la AN sobre la encuesta fallera, que la empresa que la realizó "se comprometió por contrato a adoptar todas las medidas de seguridad exigidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)" y "a la destrucción" de estos, que se llevó a cabo.

Asimismo, apuntaron que "la obligación ante la Unesco de proteger una fiesta" como las Fallas, declarada por esta entidad Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, "se consigue profundizando en el conocimiento sobre la propia fiesta desde vertientes tan diversas como la sociológica, la económica o la medioambiental".

Además, estas fuentes expusieron que la AN "simplemente ha rechazado el recurso contencioso-administrativo planteado en su momento" y que "no existe, ni existió, sanción alguna para el Ayuntamiento de València". No obstante, añadieron que, "en todo caso, los servicios jurídicos estudiarán con detenimiento el pronunciamiento que ha hecho este tribunal".

VUELTA DE FUSET

Por otro lado, preguntado por si mantiene su idea de que el concejal Pere Fuset vuelva a estar al frente de las competencias de la delegación de Cultura Festiva cuando se resuelva su situación judicial por el accidente en el montaje de las gradas de los conciertos de Viveros de 2017 en el que falleció un trabajador, Ribó ha señalado que "no hay nada nuevo sobre ese tema".

"No hay nada nuevo sobre ese tema. Por lo tanto, lo mismo que había antes", ha asegurado Joan Ribó. A finales de febrero Fuset renunció temporalmente a sus funciones en Cultura Festiva y en la Junta Central Fallera ante la decisión del Juzgado de Instrucción número 18 de València de abrir juicio oral por el accidente de Viveros. El alcalde aceptó la decisión "voluntaria" del edil y dijo que hacía "un favor a las Fallas" para que "nadie" las vinculara con su situación.