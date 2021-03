Ribó sobre los polares retirados del balcón: "Había una voluntad de homenajear la vestimenta del mundo fallero"

VALÈNCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado este lunes que los blusones y polares que se exhibieron en el balcón del Ayuntamiento y que fueron posteriormente retirados este mismo sábado ante las críticas suscitadas, respondían a "la voluntad de homenajear la vestimenta del mundo fallero", algo que, ha subrayado, le "gustaría que prevaleciera".

Así se ha manifestado el alcalde este lunes en declaraciones a los medios tras la presentación de la App de la Falla Municipal. "Yo no le daría más importancia, me parece que la voluntad está muy clara", ha señalado, al tiempo que ha aclarado que "las pancartas del balcón tienen unas normas determinadas".

"Se puede hacer de una manera o de otra, pero, en definitiva, había una voluntad de homenajear a toda la vestimenta del mundo fallero", ha insistido.

Por otra parte, ha reiterado que "no está permitido tirar petardos" porque "este año no se ha firmado ningún bando" que así lo autorice. "Los petardos, que no están permitidos durante el año, pueden tirarse durante la época de Fallas gracias a un bando que yo firmo y este año no he firmado ningún bando", ha apostillado.