El río Girona se desborda en Els Poblets (Alicante) y causa daños materiales

Temporal en Els Poblets (Alicante) - FACEBOOK AYUNTAMIENTO ELS POBLETS

ALICANTE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El río Girona se ha desbordado a su paso por el municipio de Els Poblets (Alicante), en la comarca de la Marina Alta, según ha informado el Ayuntamiento de este municipio a primera hora de este lunes en redes sociales. El suceso ha generado daños materiales en la localidad y es una de las consecuencias de la dana Adam.

El consistorio ha precisado que el desbordamiento ha provocado "inundaciones en las zonas próximas al cauce" y ha reclamado a toda la ciudadanía "extremar las precauciones, evitar cualquier desplazamiento innecesario y no acercarse al río ni a las zonas inundadas". También que no cruce calles ni caminos inundados, ni a pie ni en vehículo.

Precisamente, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de las 07.00 horas, ha confirmado que hay personas atrapadas por la cantidad de agua y que hay ríos como el Girona o el Vernisa que se han desbordado. "También pueden desbordarse otros barrancos", ha avisado el responsable autonómico.

Asimismo, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado en redes sociales que ha contactado con el alcalde de Els Poblets, José Luis Mas, para "conocer de primera mano cómo se encuentra la situación en su municipio, tras el desbordamiento del río Girona".

De otro lado, el Ayuntamiento de El Verger, tras informar previamente del "riesgo inminente de desbordamiento" del Girona a su paso por la localidad, ha indicado que ha habilitado la Casa de la Cultura y el consistorio como puntos de acogida y atención para los vecinos afectados por el desbordamiento del río.

"Se pide a la población máxima precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a las zonas inundadas", han resaltado desde esta administración local en una publicación a través de redes sociales.