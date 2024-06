Ripollés y su deseo de vivir se funden con el mundo floral de Francis Montesinos en una retrospectiva inédita

A sus 92 años, Ripollés planta en el Ateneo un universo vegetal rodeado de cuadros, esculturas y su historia personal: "Sigo siendo un niño"



VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juan Ripollés vuelve a exponer en València más de una década después con una retrospectiva inédita en la que mezcla el "niño" que todavía vive en él, a sus 92 años, con la decoración floral de Francis Montesinos. Una alianza en la que ambos muestran su pasión por la naturaleza y por el color en un "universo vegetal" recargado con los icónicos cuadros y esculturas de 'Ripo', su historia personal e incluso un mural con 72 orinales pintados por él.

"Una vez más me he sorprendido a mí mismo", ha confesado el artista en la inauguración de 'Ripollés al desnudo' junto a Montesinos y los dos comisarios, Carmen Chaves y Marcos Campos. La exposición, abierta hasta finales de septiembre en el Ateneo Mercantil, incluye 45 cuadros y una treintena de esculturas cedidas de colecciones privadas, junto a objetos personales como fotografías o un escritorio.

Ataviado por completo de blanco, con su inconfundible pañuelo en la cabeza y su ramita de romero en la boca, Ripollés ha explicado que sigue "ilusionado como cuando era pequeñito", ya que a pesar de su edad está acabando de pintar su cuadro más grande. "Yo sigo siendo ese niño que veo lo que veo y me preocupo muy poco de lo que ven los demás", ha ilustrado.

"Como niño curioso, lo que me queda a mí en la vida es la curiosidad, el sorprenderme continuamente. Es muy difícil que una persona a los 90 años se siga sorprendiendo de la vida. Entonces digo: no tengo edad, deseo vivir", ha manifestado, tras destacar su reciente etapa en Taiwán que le ha demostrado que "siempre hay novedades, algunas que te caen bien y otras no tan bien".

Es más, Ripollés ha asegurado que le sorprende tanto que le pregunten si todavía tiene ganas de trabajar como que le pregunten si aún puede conducir o tiene "ganas de hacer el amor". "¿Por qué barbaridad me preguntan? ¿Eso qué quiere decir? Que se equivocan --ha aseverado--. Yo sigo teniendo la ilusión que he tenido toda la vida (...) Sigo amando la vida como cuando tenía 20, 40, 70 años. Tengo ganas de comer, de hacer el amor, de trabajar; es donde me siento libre. Yo soy libre".

"SE RESPIRA MAR DE FLORES"

Todo este espíritu se ha plasmado en una sala inspirada en la masía donde vive y el artista en la pedanía castellonense de Mas de Flors, con dirección artística de Francis Montesinos. "Es una prueba conseguida: se respira Mar de Flores", ha resaltado el diseñador, quien ha reconocido que la primera vez que entró en la sala le "horrorizó" y se le "cayó el mundo a los pies".

Sin embargo, tras un trabajo "costoso" ha logrado convertirla en un universo vegetal lleno de plantas y palmeras, algunas pintadas por Ripollés: "Había que hacer algo que fuera diferente, se trataba de que esto no fuera una sala de exposiciones. Porque él no es tampoco al uso: es una persona muy diferente".

Montesinos ha destacado que ambos comparten que son "muy modernos" y que son "de los pocos valencianos que ponen una banderita española" en sus obras --él en un traje y 'Ripo' en un cuadro--, además de celebrar haber podido "trabajar con el maestro, sobre todo con el maestro vivo". "Una vez dije, ya nunca vez volveré a trabajar con un muerto", ha enfatizado.

'Ripollés al desnudo' es una de las actividades paralelas del Festival de Cine Infantil de Valencia (FICIV), cuyo director y comisario de la muestra, Marcos Campos, ha explicado que la exposición llega tras una etapa del artista en Taiwán y en China, donde "están enamorados de él y le están pidiendo muchísimas obras".

UN BIOPIC DE RIPOLLÉS

Durante el recorrido por la retrospectiva hay obras procedentes de colecciones privadas que "nunca se han expuesto" junto a fotografías y objetos personales: "Todo el mundo conocemos su obra, pero no conocemos un poco su vida. Y aquí contamos un biopic de Ripollés", ha señalado Campos.

Para plasmar la relación entre Ripollés y Montesinos, los comisarios apostaron por una muestra inmersiva pero natural, no audiovisual, y se dejaron influir por Bigas Luna, quien "vivía muy parecido al estilo de 'Ripo'". Desde que le trasladaron la idea al artista, este mostró una "voluntad férrea" de seguir adelante con la muestra, aunque se enfrentaron a la dificultad de casar su historia personal con el mundo floral de Montesinos.

Pero finalmente lograron plasmar en el Ateneo el carácter infantil de Ripollés. "No ha dejado de ser un niño porque sigue haciendo lo mismo que cuando era pequeñito: pintar", ha manifestado el responsable de la muestra. Y a pesar de que "él dice que probablemente sea su última exposición", ha destacado que "ayer vino a traer una obra desde Castellón en furgoneta".