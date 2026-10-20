Roger Llanes, nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana

Roger Llanes - GOBIERNO ESPAÑA

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha designado a Roger Llanes como nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana en sustitución de Pilar Bernabé.

Llanes ha sido, desde la creación del Comisionado para la reconstrucción de la dana, director de la Oficina de Coordinación e Impulso de la Ejecución de las Ayudas de este organismo del Gobierno de España. Desde ese puesto, ha trabajado durante estos dos últimos años en la reconstrucción junto a la comisionada Zulima Pérez y la delegada, Pilar Bernabé, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Ingeniero agrónomo y funcionario de la Administración Pública, Llanes suma más de 30 años de experiencia en infraestructuras rurales, sistemas de regadío y política agrícola. Además, cuenta con una amplia trayectoria en la gestión política, primero como director general y después, como secretario autonómico de Agricultura en el Gobierno autonómico de Ximo Puig, entre otros cargos.

Roger Llanes se convierte así en nuevo delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana en sustitución de Pilar Bernabé, que encabezará la candidatura del PSOE por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre.