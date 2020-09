Rosana Pastor presidirá el jurado oficial del 17 Festival de Cine de Alicante

ALICANTE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actriz y directora Rosana Pastor, ganadora de un premio Goya, será la encargada de presidir el jurado oficial de la 17 edición del Festival de Cine de Alicante que se celebrará el próximo mes de octubre.

Así se ha anunciado este viernes durante el acto de presentación de del jurado de las secciones oficiales del certamen cinematográfico. El jurado oficial estará formado además por el actor y escritor Sergio Villanueva, el director de producción Jaime Linares, el productor Miguel Molina y la productora María Luisa Gutiérrez.

Al encuentro han asistido la diputada de Cultura, Julia Parra; el director del Festival de Cine de Alicante, Vicente Seva; la presidenta del jurado oficial, Rosana Pastor, los miembros del jurado internacional John D. Sanderson, Manuel Galipienso y Rodolfo Coloma, y Augusto González, del jurado de la crítica.

Además, se ha dado a conocer que en la sección oficial competirán 6 largometrajes nacionales y 16 cortometrajes seleccionados. El jurado oficial será el responsable de conceder la Tesela de Oro a la Mejor Película (dotada con 3.000 euros), y las teselas de plata a la mejor actriz, actor, director y guion.

En este sentido, los miembros de la comisión evaluadora también serán los encargados de seleccionar el trabajo que será distinguido con el premio al Mejor Cortometraje de Ficción Española --dotado con 1.500 euros--, con el que tendrá acceso para competir en la próxima edición de los Premios Goya 2021.

En relación con el resto de secciones oficiales del evento cultural, el jurado internacional otorgará el premio al Mejor Cortometraje Internacional después de valorar una selección de 14 trabajos. Este jurado estará compuesto por el director del Máster en Arte Dramático de la Universidad de Alicante, John D. Sanderson; el realizador Manuel Galipienso y director de producción Rodolfo Coloma.

ANIMACIÓN

En la categoría de animación competirán, en esta ocasión, 10 trabajos que se disputarán el premio al Mejor Cortometraje de Animación. El jurado constituido por el ganador del premio Goya 2020 al Mejor Cortometraje de Animación, Paco Sáez; el ganador del premio Goya 2020 a la Mejor Película de Animación, Alex Cervantes; y el ganador del premio Goya 2003 al Mejor Cortometraje de Animación, Raúl Díez, será el responsable de las obras candidatas.

En la sección de cortometrajes del Mediterráneo, promovida por Casa Mediterráneo, estará dotada con un premio de 1.000 euros para la obra vencedora. En ella, competirán 12 trabajos de 10 países distintos. El jurado estará integrado por el actor cubano nominado a los premios Oscar por la película 'Fresa y chocolate', Vladimir Cruz, que ha protagonizado cerca de 25 películas, cortos y producciones teatrales y televisivas; el escritor, helenista, profesor, traductor y cineasta Pedro Olalla; y el programador cultural y divulgador cinematográfico Luis López Belda.

Como se anunció en el mes de junio, también habrá un jurado para la sección internacional de cortometrajes LGTBI que visionarán 14 trabajos y que estará compuesto por la actriz Itziar Castro, el director de cine y ganador de un Goya, Ramón Margareto; el presidente de Artegalia, Chus Arroyo; y el director de Transformarte, Rubén Piqueras.

Por último, la ronda de jurados se completará con el de la crítica que como cada año entregará el premio Sergio Balseyro a la Mejor Película. Estará formado por los críticos de cine Gonzalo Eulogio, Antonio Dopazo y Augusto Francisco González.

Durante el acto de presentación, el director del Festival de Cine ha reivindicado el papel de la cultura dentro de la sociedad y ha agradecido expresamente la colaboración de la Diputación de Alicante apoyando el desarrollo de esta nueva edición del certamen. "Una edición que nos volverá a traer a Alicante algunas de las figuras más respetadas de la cinematografía española", ha explicado Seva.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha destacado durante la presentación del jurado "el gran esfuerzo realizado por la organización para reunir a grandes figuras del cine español, entre ellos cuatro ganadores de un Goya y un nominado a los Oscar y una amplia representación del sector audiovisual alicantino y valenciano".

Parra ha subrayado, además, su compromiso con el Festival de Cine de Alicante en una edición que "tras un largo intermedio impuesto por la pandemia, pasará a la historia por sobrevivir a muchas vicisitudes y contratiempos".

Por su parte, Rosana Pastor, ha agradecido "que el festival me haya dado esta oportunidad y me enorgullece que sea en mi tierra, Alicante". La intérprete ha apuntado que "la cultura ha sido el sustento de la ciudadanía durante la pandemia, ya que nos ha dado aliento en estos meses tan duros, por lo que eventos como este ponen de manifiesto la importancia de que la cultura no pare a pesar de las circunstancias".

El Festival de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Casa Mediterráneo, Instituto Valenciano de Cultura, Aula de Cultura de Alicante y otras empresas colaboradoras.