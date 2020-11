Sala l'Horta programa un espectáculo para que los más pequeños se lleven a casa "su primera cosecha"

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escenario de la Sala L'Horta se transformará el próximo domingo, 29 de noviembre, en un paisaje de tierra y caballones con el espectáculo 'Horta'. Se trata de una propuesta que invita a los más pequeños a familiarizarse con la tradición agrícola valenciana y a conocer sus instrumentos de trabajo, sus costumbres sociales y sus canciones y refranes populares.

Reconocida con el Premio al Mejor Espectáculo para Niñas y Niños de las Artes Escénicas Valencianas 2019, 'Horta' es una pieza de teatro poética y con grandes valores didácticos, inspirados en el espíritu Montessori de 'Aprender a través de la experiencia'.

Esta producción de la compañía L'Horta Teatre, especialmente recomendada para público entre 3 a 7 años, apuesta por la experimentación a través del tacto, el olfato, las imágenes y las canciones. Los niños y niñas ocupan el escenario, donde pueden manipular la materia directamente y recoger con sus manos zanahorias, lechugas y cebollas para llevarse a casa "su primera cosecha", explica el espacio teatral en un comunicado.

Las actrices Joana Alfonso y Esther López conducen esta pieza, que entremezcla la antigua historia de amor de dos labradores con los aromas, las texturas, las palabras propias, las canciones populares y los refranes de un mundo agrícola que poco a poco se desvanece.

"Mi iaio era labrador. Mi padre no. Pero a través de sus historias y los recuerdos que todavía viven en casa mía, he conseguido que la memoria de una forma de vivir asociada en el campo no se extinga. Ahora, pienso en mis hijos y no queda nadie que les cuente estas historias y les enseñe a distinguir una favera de una carxofera, qué es un cavalló o para qué servía un candil", explica Pau Pons, creadora y directora de la pieza.

"Por eso sentí que era necesario un espectáculo en el que fuésemos capaces de detener el paso del tiempo en un momento en que el estilo de vida moderna, la extensión de las grandes ciudades, los nuevos perfiles profesionales y la globalización, en general, están acabando con una forma de vivir y un paisaje que nos era propio y genuino", añade.