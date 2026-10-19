Sánchez contacta con Llorca para trasladarle "todo el apoyo" del Gobierno ante la dana Adam

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, (d) saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo durante un incendio forestal - GENERALITAT VALENCIANA - Archivo

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, e Illes Balears, Marga Prohens, "para trasladarles todo el apoyo del Gobierno de España ante las consecuencias de la dana Adam".

Así lo comunica el jefe del ejecutivo en un mensaje en redes sociales, en el que también destaca que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están colaborando en las labores de salvamento y evacuación de personas.

"Y ponemos a su disposición todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios", subraya Sánchez en esta publicación en X.

El temporal ha provocado tres fallecidos en la Comunitat Valenciana: un hombre de unos 64 años en un camping de Oliva (Valencia); una mujer de 79 años con movilidad reducida hallada muerta en su casa, también en Oliva, y otra mujer que perdió la vida este pasado domingo tras meterse en el mar en la localidad valenciana de Sagunt.