Sanidad confirma 502 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat y 36 fallecimientos más

Barceló apunta que hay 4.682 camas libres en la Comunidad Valenciana entre hospitales públicos y privados

VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Valenciana ha registrado 502 nuevos positivos por coronavirus y 36 fallecidos más desde la última actualización del martes. En total, los positivos en la región se elevan a 4.034 (703 son sanitarios) y han fallecido 234 personas, 61 de ellas usuarios de residencias de mayores.

Así lo ha indicado este sábado la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en su comparecencia diaria para informar de la situación del coronavirus en la Comunidad Valenciana. De los 502 nuevos contagios registrados en las últimas horas, 37 se han detectado en la provincia de Castellón, 229 en Alicante y 236 en Valencia.

La cifra de nuevos positivos ofrecida hoy supone un aumento respecto a la de la jornada anterior, cuando se confirmaron 332 casos, pero es menor que el aumento del jueves, cuando hubo 584. Respecto a los fallecimientos, han aumentado, ya que el viernes se confirmaron 31 decesos.

Así, actualmente el número de casos registrados en la Comunidad Valenciana se eleva a 4.034. De ellos, 449 se corresponden a Castellón, 1.322 a Alicante y 2.263 a Valencia. De ese total de positivos hay 1.694 personas ingresadas: 182 en Castellón (32 en la UCI), 548 en Alicante (98 en la UCI) y 964 en Valencia (152 en la UCI). En total, hay 282 pacientes en la UCI.

Ana Barceló ha precisado la distribución porcentual de los casos positivos en la región por franja de edad: el 0,5% de los casos corresponde a personas de 0-9 años; el 0,7% tienen entre 10 y 19 años; el 5,2% entre 20 y 29 años; el 9,8% de los positivos tiene entre 30 y 39 años; un 14,4% tiene de 40 a 49 años; el 18,1% tiene entre 50 y 59 años; el 18% tiene entre 60 y 69; el 18,1% tiene entre 70 y 79 años; el 11,6% tiene entre 80 y 89 años y el 3,3% tiene más de 90 años.

También se han producido a fecha de hoy 92 altas (19 más que la jornada anterior): 68 en la provincia de Valencia, 20 en la de Alicante y cuatro en la de Castellón. Un total de 12.195 pruebas han dado negativas y se han atendido más de 48.000 llamadas relacionadas con el coronavirus. Por otro lado, un total de 2.345 personas han solicitado cita telefónica a través de este servicio.

Respecto a los 234 fallecimientos producidos hasta la fecha, la consellera Barceló ha detallado que 104 se han producido en la provincia de Alicante, 109 en la de Valencia y 21 en la provincia de Castellón.

Por grupos de edad, un 1,4% de los fallecidos tenía entre 30 y 39 años; un 0,9%, entre 40 y 49; un 1,9%, entre 50 y 59; un 10,3%, entre 60 y 69; el 29% entre 70 y 79; el 37,9%, entre 80 y 89 y el 18,7%, más de 90 años.

RESIDENCIAS Y CAMAS LIBRES

En cuanto a la situación de las residencias, se han detectado casos en 61 centros: seis de Castellón, 16 de Alicante y 39 de Valencia. En total, el número de residentes que ha dado positivo son 292, por provincias, 35 en Castellón; 105 en Alicante y 155 en Valencia. Mientras que han dado positivo 91 trabajadores --ocho en la provincia de Castellón, 20 en la de Alicante y 63 en la de Valencia--.

Hasta el momento han fallecido 61 residentes: dos en Castellón --Morella y Vila-real--; 38 en Alicante --28 en la residencia de Alcoi, tres en la Vila, dos en Petrer, uno en La Nucia, uno en Callosa y tres en Alicante--; y 21 en Valencia --18 en la residencia de Torrent, uno en Picanya, uno en Cofrentes y uno en Valencia--.

En estos momentos, la Conselleria ha puesto en marcha la vigilancia activa en cinco residencias: la Santa Elena de Torrent, las Domus de Alcoi y Alicante, la Sant Joan Bautista de Morella y la Savia de Requena.

Asimismo, la consellera también ha indicado que en estos momentos, hay un total de 4.682 camas libres en los hospitales de la Comunidad Valenciana, tanto en los privados como en los públicos.

Por otra parte, Barceló ha agregado que la conselleria ha activado el acceso a la receta electrónica para funcionarios públicos adscritos al Muface, Mugeju e Isfas, con el objetivo de que también puedan acceder a este servicio de visita no presencial y dispensación de medicamentos sin papel.

¿CUÁNDO LLEGAREMOS AL PICO? "LAS COMUNIDADES VAN A RITMOS DISTINTOS"

Preguntada sobre si el pico de los contagios se empieza a ver en la Comunidad Valenciana, Ana Barceló ha indicado que "las comunidades van a ritmos distintos que Madrid". "Nosotros no podemos hablar todavía de ese pico", ha señalado, y ha remarcado que "cada comunidad tiene una evolución diferente".

Al respecto, ha valorado que las medidas de confinamiento son una herramienta "positiva" para poder atajar la pandemia, y ha subrayado: "son un esfuerzo de toda la ciudadanía, a quien agradecemos que mantenga este confinamiento".

Interpelada al respecto de cuándo llegará el segundo envío de material sanitario desde China, Barceló ha indicado que "no tienen prevista la hora y el día de llegada" pero cree que será "de manera inminente". Igualmente, no ha concretado las cantidades del pedido hasta que no llegue "para comprobar que esté todo aquello que se ha solicitado".