Sanitarios y ciudadanía se concentran contra el Decreto "low cost" de Atención Primaria: "Vamos a llegar hasta el final"

SATSE, CCOO, UGT, Intersindical Salut y SIMAP exigen la retirada definitiva a ritmo de villancico

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sanitarios y ciudadanos se han concentrado este martes convocados por CCOO, UGT, Satse, Intersindical Salut y SIMAP, con el apoyo de FACUA, contra el decreto "low cost" de Atención Primaria al considerar que "pone en riesgo la capacidad de un sistema de calidad" y por ello advierten de que esta protesta "es solo el principio" para conseguir su retirada definitiva.

Así, tras la pancarta unitaria 'En defensa de la atención primaria' se han concentrado esta tarde en la Plaza de la Virgen de València cantando su versión del villancico 'Campana sobre campana' con la letra: 'Recorte sobre recorte, y sobre recorte uno, asómate a la primaria ¡y verás el caos rotundo!; Mazón, recortes de Mazón, si no dimiten pronto, se cargan la atención. Sin médicos suficiente, ni medios para avanzar, Marciano con tu decreto ¡la Primaria liquidar!.

Al grito de "Marciano y Mazón dimisión", "Más primaria mejor atención" o "Más plantillas menos demoras" han advertido del "impacto negativo" que tendrá la nueva norma.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, confirmó la pasada semana que el decreto de Atención Primaria se retomará cuando la prioridad en el ámbito sanitario no sea atender las consecuencias de la dana de pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia: "En el momento en el que otras prioridades se cumplan, lo pondremos en marcha de nuevo".

Al respecto, la responsable de UGT, Eva Planas, ha señalado que no descartan nada, incluso una huelga, si este decreto no se retira de forma definitiva: "Vamos a llegar hasta el final". En ese sentido, ha señalado que temen que el anuncio de paralización del conseller por la dana sea una "excusa para callar" sus reivindicaciones porque en el primer momento tras la riada "no dijeron nada de la suspensión".

"Ha sido a raíz de la convocatoria de esta manifestación y de ver la fuerza sindical, que el 80% de los sindicatos estamos unidos, cuando lo han paralizado", ha señalado.

Del mismo modo, Eva López, de Intersindical, ha coincidido en que la paralización es "una estrategia" de Gómez para aprobarlo por decreto-ley ante el "rechazo" que ha tenido en las reuniones de las mesas técnicas de que "no se iba a aceptar". "Estamos ante una falsa negociación donde se escucha, pero no se admite a trámite ninguna de las alegaciones", ha criticado.

Asimismo, la responsable de CCOO, Rosa Atíenzar, ha recalcado que confía en que el conseller "tome nota" de que "el rechazo no es solo de la mayoría de sindicatos, sino también de los ciudadanos" porque su propuesta "no mejora la calidad asistencial en absoluto y desde luego empeora las condiciones de trabajo". Del mismo modo, desde Satse Mariluz Gascón ha recalcado que es "un decreto sin sentido que no mejora para nada las condiciones de primaria y además es un mal gasto de dinero 15 millones para crear unas jefaturas, que es una es una institución obsoleta".

Por útimo, Concha Ferrer, de Simap, ha advertido de que la situación de primaria es "crítica" en cuanto a "la falta de profesionales" y este decreto da "el golpe final de un deterioro que está sufriendo la atención primaria en los últimos años desde la crisis de 2008".

Por ello, los sindicatos convocantes exigen una nueva negociación que "sí plantee soluciones a los problemas reales de la Atención Primaria y de la Sanidad valenciana". Al respecto, han criticado que Sanidad "no ha admitido ninguna de las cuestiones fundamentales planteadas que incluyen, entre otras cuestiones, la mejora de las condiciones de trabajo del personal sanitario y el aumento de las plantillas".

Entre otras cuestiones, critican que la creación de 36 jefaturas de servicio son el "único incremento de gasto previsto"; que esta norma se ha realizado "sin un análisis estratégico adecuado de la Atención Primaria actual" y "tampoco se han considerado las opiniones de los profesionales".

Además, reprochan que "no habla de ratios, no establece ninguna solución a la gestión de las agendas y el control de las demoras y deja en manos de la inteligencia artificial multitud de procesos", han apostillado.

"RESPUETA REAL A LOS PROBLEMAS DE LOS USUARIOS"

Por su parte, FACUA Comunidad Valenciana se ha sumado, en un comunicado, a las críticas realizadas por los sindicatos y ha coincidido en que "la norma planteada por Sanitat no da una respuesta real a los problemas de los usuarios", por lo que ha exigido su retirada.

Así, ha señalado que "el principal problema" de la demora en la petición de cita médica -en torno a los 10 días tanto en formato presencial como telefónico- "no queda resuelto con las medidas que aporta el Decreto, que recogen únicamente la creación de más jefes de servicio o del uso de la Inteligencia Artificial, sin entrar en más detalles".

Por otro lado, ha advertido de que derivar a la atención hospitalaria los servicios de salud mental y conductas adictivas, separándolas de la Atención Primaria, "sólo provoca una pérdida de calidad para los pacientes, que pierden cuestiones importantes como la cercanía, la coordinación o el apoyo que ofrecen unidades que trabajan en el día a día con ellos".