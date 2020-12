La segunda ola de la pandemia no llega a 76 municipios, que no suman casos desde el final del primer estado de alarma

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda ola de la pandemia del coronavirus no ha llegado por el momento a 76 municipios de la Comunitat Valenciana, que o bien no han tenido nunca ningún caso, o bien no han registrado contagios desde el final del primer estado de alarma.

En concreto, hay 62 municipios que nunca han tenido ningún caso de coronavirus: Aielo de Rugat, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Arañuel, Argelita, Bejís, Benafigos, Benasau, Beniardá, Benifallim, Benifato, Benigembla, Benillup, Benimassot, Bolulla, Carrícola, Casas Altas, Castell de Cabres, Castielfabib, Confrides, el Camp de Mirra, el Castell de Guadalest, el Toro, Espadilla, Facheca, Famorca, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Gaianes, Gátova y Guardamar de la Safor.

También Herbés, Higueras, la Serratella, la Torre d'En Besora, la Torre d'en Doménec, la Vall d'Ebo, Llocnou de la Corona, Ludiente, Matet, Millena, Palanques, Pavías, Puebla de Arenoso, Puebla de San Miguel, Quatretondeta, Salem, Sacañet, Segart, Sempere, Sorita, Terrateig, Tollos, Torás, Torralba del Pinar, Torrechiva, Torrella, Vall de Gallinera, Vallat, Vallés, Vallibona y Xodos.

Asimismo, hay otros 14 que sí tuvieron casos en la primera ola, pero no en la segunda --por el momento--. Estos son Alcudia de Veo, Benimarfull, Bufali, Cirat, Gaibiel, Geldo, la Jana, la Vall d'Alcalà, Rugat, Sella, Tírig, Toga, Vall de Almonacid y Villamalur.

De todos estos municipios, los más grandes son la Jana y Geldo, que cuentan con 675 y 635 habitantes cada uno. La mayoría están situados en el interior, a excepción de Guardamar de la Safor, el único costero.