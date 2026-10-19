Seis municipios de Valencia y Alicante mantendrán clases suspendidas este martes

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Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets
Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets - Rober Solsona - Europa Press
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: lunes, 19 octubre 2026 21:05
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VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis localidades de Valencia y Alicante mantendrán las clases suspendidas este próximo martes por la dana Adam, informa la Conselleria de Educación.

En la provincia de Valencia, se trata de los municipios de Miramar, Oliva, Bellreguard y Piles.

Por su parte, en la provincia de Alicante no tendrán clase los alumnos de El Verger y Els Poblets.

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